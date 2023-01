Thug Life, Peace Out, Beef, Crew, Booty y más: palabras urbanas que traspasaron fronteras

Tupac Shakur, rapero estadounidense y padre de la Thug Life, asesinado a sus 25 años.

Thug Life

¿Quién fue 2Pac? Tupac Amaru Shakur nació en Nueva York el 16 de junio de 1971 y lo asesinaron en Las Vegas, Nevada, el 13 de septiembre de 1996. Mejor conocido como 2Pac o Tupac, es para muchos el rapero más influyente de la historia del rap.



También bailarín y actor, Tupac vivió en diferentes partes de su país y gran parte de las letras de sus canciones refieren a problemas sociales en las grandes ciudades estadounidenses como la desigualdad, la violencia y el racismo.



Su álbum "Me Against The World" (1995) -"yo contra el mundo"- es considerado su mejor obra.

Mic Drop

"Peace out"

Bitch

Crew

Ice

Beef

Booty

El hip hop no es de unos pocos, sino un movimiento popular que está instalado en diferentes rincones del mundo desde hace casi cuatro décadas. Si bien el hip hop surgió a fines de los ‘60 en Nueva York , en barrios como el Bronx, entre comunidades afro y latinas, se popularizó en los ‘90.Al haberse masificado, distintos elementos y características se fueron incorporando a la vida diaria más allá de la música: en conversaciones, películas, libros , redes sociales, la ropa y más. Además, el rap en español y, más específicamente, el trap argentino , supieron incorporar, resignificar y, en algunos casos, traducir muchas de las palabras provenientes del corazón del hip hop.Algunas de las frases o palabras bien hiphoperas son thug life, mic drop, peace out (bro), flow, beat, bling bling, crew, jam, ice, booty, bitch, entre otras tantas.Según el Urban Dictionary,es un acrónimo en inglés para “the hate u give little infants fucks everyone” que se traduciría al español como “el odio que le das a los niños, arruina a todos”.El rapero estadounidensegángsters y de la venta de drogas., mujeres embarazadas, considerar que los conciertos y fiestas son territorios neutros con lo cual no puede haber disparos, cuidar los hogares de familia, no venderle drogas a niños ni vender drogas en las escuelas, entre otras reglas para mantener el orden y la paz en los barrios -hoods-, entre otras cuestiones.Además, Thug Life fue un grupo de rap formado porjunto a Mopreme, Macadoshis, Big Syke y The Rated R.El Oxford Dictionary explica querefiere al “acto de intencionalmente dejar caer el micrófono al suelo tras haber dado un discurso o hacer una performance, como una forma de generar un final impactante”.Este término originalmente hace referencia a lo que sucedía en las batallas de freestyle tras haber tirado. Hoy no solo se relaciona con el freestyle sino que cuando dos personas están discutiendo o alguien quiere enfatizar que tiene un buen argumento puede decir “mic drop” al final de la frase para dejarlo en claro.Hasta el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dejado caer el micrófono en varias situaciones públicas, como también lo ha hecho Bryan Cranston, el actor del icónico personaje Walter White, en la serie "Breaking Bad".Esta frase se utiliza en inglés como despedida y significa “see you later” que se traduciría como "nos vemos después" o "nos vemos más tarde" o “go in peace”, que vayas en paz.muchas veces puede ir acompañado de dos golpes en el pecho con la mano en puño y luego dos dedos como símbolo de la paz. De alguna manera es, muy asociado a la filosofía del hip hop.Otras teorías indican que “peace” o “peace out” para despedirse o irse de un lugar, fue inventado por los hippies de la Área de la Bahía en San Francisco, California, quienes acompañaban la frase con los dedos como símbolo de la paz.La palabra en ingléssignifica perra, considerado un insulto que violenta a las mujeres por su condición de serlo. Sin embargo, en las canciones suele ser muy utilizado, como la famosa “Move bitch” -en español “movete perra”- (2002) de la banda estadounidense, Disturbing Tha Peace junto a Ludacris, Mystikal y I-20, con una letra polémica que denigra a las mujeres.Otra canción que también tiene la palabra bitch en su título es “Bitch Please II” (2000) de Eminem, Dr, Dre, Snoop Dogg, Xzibit y Nate Dogg.Por otro lado, en el trap en español la palabra "bitch" se usa como sinónimo de novia o "chonga". De alguna manera sigue siendo utilizado en referencia a las mujeres pero no como insulto exclusivamente como se utiliza en el inglés. Por ejemplo “Ella es mi bitch” (2021) de Duki ft. Pekeño 77, Mesita, Franux BB y 44 Kid.La banda española Las VVitch, feministas del trap, utilizan mucho la palabra ‘bitch’ e incluso saltaron a la fama con su single “Yo no soy tu bitch” (2015).En sus orígenes, la palabra en inglésrefería a pandillas, a grupos de gángsters. Sin embargo, con el tiempo, en el mundo del hip hop y, hasta el día de hoy, una Crew es un grupo que puede ser de bailarines, de amigos, entre otro tipo de grupos.Incluso en Argentina hay varias crews de raperos como Bardero$ Crew integrado por Homer el Mero Mero, Chulu y Lil Troca, Modo Diablo por Duki, Neo Pistea e YSY A, entre tantos otros.La palabra en ingléssignifica hielo yque muchos raperos usaban en sus cadenas alrededor del cuello,Duki tiene una canción que se transformó en hit y sonó en muchas fiestas, "H.I.E.L.O" junto a Obie WanShot que refiere al mismo concepto original de Ice, pero en este caso en español:El principio de la letra del trapero dice:"En el cuello tengo H.I.E.L.OMami, me siento como Q.U.A.V.O (rr)Juego como 10, D.I.E.G.OElla quiere un D.I.A.B.L.O".Según el Urban Dictionary,se considera el resentimiento que se puede tener hacia otra persona por el cual se quiere comenzar una pelea.En el mundo del freestyle y el rap, tirarse "beef" es enfrentarse a través de la música, a travpes de las rimas.En el trap argentino se incorporó rápidamente el término como por ejemplo en el arranque de "Tumbando El Club":"Y ahora todos tiran beefYo los vi, son más de dosPero eso no es trap, 'manitoTrap es mi negro en prisión".Esta canción en su versión rémix, hizo que el trap agentino traspasara las fronteras.La palabra en inglésse utiliza para referirse de una manera cool y sensual a la cola aunque el origen de la palabra significa botín.Algunos ejemplos de canciones con esta palabra son la más antigua e icónica “(Shake Shake Shake) Shake your booty” (1976) de KC & The Sunshine Band con un sonido bien disco, “Bootylicious” (2002) de Destiny’s Child -girl band que integraba Beyoncé-, “Booty” (2014) de Jennifer Lopez e Iggy Azalea, “Booty” (2018) de C. Tangana y Becky G, entre otras.