Tras reintegrar Chagos a Islas Mauricio, es hora de que Reino Unido devuelva Malvinas

Vista área de Diego García, la única isla habitada del archipiélago de Chagos.

La descolonización de Chagos

Históricos usurpadores

¿Llegó el tiempo de Malvinas?

¿Qué tienen en común las islas Mauricio -un paraíso de 2.000 kilómetros cuadrados y un 1, 3 millones de habitantes en el Océano Índico, a 11 mil kilómetros de Buenos Aires- con la Argentina?Muchísimo más de lo que uno puede imaginar.El 1 de enero de 2023, los residentes del, recibieron una buena noticia: el primer ministro de Mauricio, Pravind Jagnauth, anunció el inicio de las negociaciones sobre la soberanía de ese archipiélago, un territoritorio de, en disputa con Reino Unido.Como explica laesto significa que ha comenzado oficialmente el proceso de retorno de Chagos a Mauricio, país al que pertenecía hasta el siglo XVIII. En 1810, el archipiélago pasó a manos británicas pero jamás Mauricio declinó la soberaníaImposible no asociar el proceso de descolonización de Chagos con el reclamo argentino de soberanía en Malvinas Reino Unido fue la potencia europea con más colonias en el extranjero. En diferentes períodos históricos,. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema colonial occidental se derrumbó, pero el fantasma del colonialismo persiste, con claros ejemplos como Chagos y Malvinas.En 1965, como condición adicional para que Mauricio obtuviera la independencia,y aseguró que lo devolvería a su debido tiempo. Además, "prestó" la isla más grande del archipiélago, Diego García, al ejército estadounidense, para que construyeraEn febrero de 2019, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas dictaminó que la ocupación británica del archipiélago era ilegal. En mayo del mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una resolución quen enero de 2021, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió un fallo afirmando que Reino Unido no tiene soberanía sobre ese archipiélago y condenó su negativa a devolverlo.En noviembre del año pasado, bajo la presión de la comunidad internacional y grupos anticoloniales nacionales, Reino Unido afirmó que negociaría con Mauricio la soberanía de Chagos,. Aunque habrán pasado más de tres años de la "fecha límite" dada por las Naciones Unidas, la noticia sigue siendo satisfactoria.Las resoluciones relacionadas de la ONU son claras y Reino Unido no tiene motivos para negar su error. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2065, que incluyó el tema de las Malvinas en el ámbito de la "descolonización" eEl Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ha emitido más de 30 resoluciones llamando al Gobierno británico a negociar con Argentina.En el tema de nuestras Malvinas, el comportamiento de Reino Unido no ha sido "decente". En noviembre del año pasado, la princesa Ana de Reino Unido realizó una visita sorpresa a las Malvinas. Y durante las fiestas navideñas, el primer ministro británico, Rishi Sunak, pronunció un discurso sobre las Malvinas,, lo que provocó críticas del mundo exterior.Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, cree que el primer ministro británico aprovechó esas felicitaciones navideñas para cometer una flagrante violación del derecho internacional. El colonialismo es una cicatriz en la historia de la civilización humana, y la comunidad internacional nunca ha dejado de apoyar a Argentina.