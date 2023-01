Ciencia, arte, feminismo y política atraviesan las novedades editoriales para niños y adolescentes

Foto: Julilán Alvarez

Desde la orilla de la ciencia, la salud y la ecología

Feminismo y patriarcado

La vida por el arte

Democracia y compromiso

Homenajes con rescates y reediciones

Bookfluencers, novela romántica y aventuras entre las ficciones infantiles y juveniles del 2023 Obras de ficción que abordan la autorreflexión así como publicaciones de bookfluencers aparecen este año entre las novedades editoriales juveniles de 2023, mientras que para niños el panorama se extiende aún más a títulos que proponen la experimentación, mudanzas y aventuras.



(S)Pura ficción y otros desafíos(S)De la argentina Carolina Unrein, autora de "Pendeja y Fatal", llega la novela gráfica juvenil "El viaje real", una historia cargada de múltiples emociones, autodescubrimiento y aceptación, editada por Random House, que este año también publicará de la mano de las bookfluencers más conocidas de Argentina, la novela romántica "La teoría de Joa", de Agustina Gómez Orfila y obra de ciencia ficción "Doppelgangers", de Belén Sancho.



"Diario de Greg 17", del estadounidense Jeff Kinney, configura una nueva entrega de la exitosa serie que ya es un clásico y que tendrá su nueva película en diciembre de este año.



De la mano de Beascoa llegan los libros de Eric Carle, el clásico autor estadounidense fallecido en 2021, que vendió más de 156 millones de copias y fue traducido a más de 60 idiomas, con hermosos títulos en cartón y con solapas desplegables para sumergir a los más chiquitos en el mundo de los libros.



Con textos e ilustraciones de Noemí Vola, editorial Limonero propone la obra "Hola, piedra", donde una niña encuentra una piedra, la toca, la mira y empieza a hablarle. La piedra parece no escuchar, pero en un momento rompe el silencio. Como en un baile, pregunta tras pregunta, la niña y la piedra se acercan y se conocen.



Con nueva edición, llega de la mano de Loqueleo "Cuatro calles y un problema", de Graciela Montes, donde la autora propone imaginarse lo peligroso al caminar por solo cuatro calles de un lugar.



"La ballena que comió piratas" evoca la contienda del Atlántico Sur, donde Silvia Schujer, bajo esa misma editorial, imagina una ballena enorme, unos piratas malvados y unos chicos muy aventureros en el escenario de las Islas Malvinas.



La aventura se ensancha con una nueva edición de "La rosa de los vientos" de Paula Bombara, donde dos amigos tendrán que enfrentar un peligroso incendio y rescatar un tesoro familiar.



Editorial Ralenti llegará este año con la continuación de la saga de "Otto y Vera", una historieta de dos hermanos muy distintos, pero tienen algo en común muy importante: una imaginación tan grande que les permite teletransportarse a mundos imaginarios cada dos por tres.



Asimismo, bajo este mismo sello, llegará la segunda parte de la novela "La piedra lunar", de Verónica Chamorro y Mirita, donde entre gatos que hablan, viajes, peligros y misiones secretas, los protagonistas intentarán recuperar una legendaria piedra con poderes mágicos; y la reedición de un libro de Nico Schuff, que en el marco de un nuevo proyecto presenta la reversión de la novela "Ana y las pecas".



(S)De mudanzas y convivencias sorprendentes(S)Este año, aparecerá una nueva edición de "El complot de las flores" (Loqueleo) de Andrea Ferrari, acerca la historia de una familia que debe trasladarse a un sitio perdido en la Patagonia, donde mientras la protagonista adolescente enfrenta los desafíos de este cambio, los habitantes del lugar luchan para no convertirse en un pueblo fantasma.



En "Pandilla" (Pequeño editor) Gabriela Larralde -especialista en género y diversidad- y Lucía Marroquín abordan la historia de Salchi, quien se muda y cambia de plaza donde conocerá al líder de una pandilla, quien pese a su lugar hegemónico, él le enseñará que tiene otras experiencias.



Bajo este mismo sello, llega "Como chanchos", de Melina Pogorelsky y Gabriela Burin, donde Camila y su hermano experimentan la adopción de Pedorro, la mascota que siempre quisieron tener, y con la que sus padres se convierten en los más sucios, indisciplinados y felices adultos.

Con libros que buscan un anclaje en la ficción o el ensayo y otros que exploran diferentes aristas de la ciencia, la historia y la política, las editoriales ofrecen este 2023 publicaciones para niños y adolescentes destinadas a indagar en la investigación científica, en el arte a través de la vida y obra de Julio Le Parc, mientras que otras proponen rescatar los 40 años de democracia en la Argentina y el camino iniciado por las Abuelas de Plaza de Mayo por el derecho a la identidad.La soberanía, con eje en una ficción habitada por ballenas sedientas de piratas en los mares que bañan las Islas Malvinas, también formará parte de la propuesta de este año, así como un homenaje a Elsa Bornemann y a Liliana Bodoc, con tres reediciones; y la publicación a través de un sello uruguayo de libros sobre Alfredo Zitarrosa y Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, para homenajear la música rioplatense."Nuestro mundo, 24 horas en el planeta tierra", de Nicola Davies y Jenni Desmond, propone desde la editorial Pípala, tomar conciencia sobre el delicado equilibrio de la naturaleza, a través de una obra en la que dos niñas viajan por cada huso horario para descubrir animales y diversos ecosistemas en riesgo, a lo largo y ancho de todo el mundo, teniendo en cuenta que el 22 de abril es el día de la tierra., científicas y científicos del mundo cuentan con humor su peor día: la lava de un volcán derrite las botas nuevas; un rinoceronte macho "riega" al que lo observa y muchas otras desventuras verdaderas, que sirven de excusa para hermosas y claras explicaciones científicas."El viaje de las mariposas" de Sandra Siemens y Flavia Garnica (Pequeño editor), hace eje en cómo las mariposas monarca, siendo animales tan frágiles, pueden recorrer 4.000 kilómetros en su carrera por la emigración.Los sentidos a través de los cuales los seres humanos hacemos contacto con el mundo está presente en "¡Qué orejas tan curiosas tienes!" de Imaiqué, va a formar parte de la colección Tiene sentido, donde ya se publicó "¡Qué ojos tan curiosos tienes!", ambos escritos por Paola Vetere y Romina Canevale e ilustrados por Martina Trach.En esta obra, los lectores a partir de los 8 años, reconocerán que gracias a los oídos podemos ubicarnos en el espacio, comunicarnos, estimar dónde se produjo un ruido, mantener el equilibrio y mucho más. Para oír usamos los oídos, que son los únicos órganos del cuerpo que nos permiten hacerlo. ¿Cómo oyes lo que oyes? ¿Todos los animales pueden oír? ¿Oyen porque tienen oídos o lo hacen de otras maneras? son las preguntas a las que encontrarán respuestas.Por otra parte, en una nueva edición revisada y actualizada de "¿Qué es eso?" los lectores podrán abordar temas de la ESI (Educación Sexual Integral) para los más chicos, con lenguaje coloquial y cercano para tratar temas que muchas veces resultan incómodos o siguen siendo tabú. En este libro de Cecilia Blanco y Daniel Doewy, editado por Penguin Random House, la información permitirá decidir y aprender a cuidar el cuerpo y la salud."¿Hay alguien ahí? Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes", de Studio Patten y Ellen Duthie, ofrece un atractivo atlas filosófico para pararse a pensar, diseñado e ilustrado con una buena dosis de misterio alienígena. ¿Cómo es ser un ser humano? ¿Para qué sirve el género? ¿La Tierra es un buen hogar? ¿El tiempo tiene un principio? ¿Por qué crean arte los seres humanos? ¿Hay alguien ahí? son algunas de las preguntas a las que responde la publicación de Imaiqué.El libro "Taller de chapa y pintura", de las Mestizorras se publicará entre marzo y abril, desde editorial Barrett. La obra pone sobre la mesa el uso de la violencia para acabar con el patriarcado, y cómo termina por generar más violencia. Bajo el mismo sello, también llegará "Rasguño", de la joven escritora británica Rebecca Watson. Una obra extremadamente original, que cuenta la historia de una mujer anónima que vive en un mundo de oficina, relojes y mensajes de WhatsApp, mientras relata lo que necesita para superar una reciente agresión sexual., que a lo largo de su obra busca experimentar con la luz y el movimiento, cuenta su vida y muestra su obra en primera persona, invitando a los lectores a ejercitar la creatividad. Autor de la famosa "Esfera azul", el artista pionero del arte cinético, vive en París desde 1958 y es considerado uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX, por sus esculturas lumínicas y sus grandes instalaciones móviles espejadas.Bajo la premisa de construir ciudadanía desde los primeros años de vida en el ámbito educativo y reflexionar desde la ficción sobre la libertad y los derechos humanos, el sello Loqueleo, de editorial Santillana ofrece, al cumplirse 40 años de gobiernos democráticos en la Argentina, una propuesta destinada al nivel inicial, primario y secundario con libros y actividades que iluminan sobre la vida en democracia."Un elefante ocupa mucho espacio", de Elsa Bornemann y "La planta de Bartolo" de Laura Devetach, figuran entre los títulos destinados a nivel inicial, así como "Irulana y el ogronte" de Graciela Montes y "La torre de cubos", de Laura Devetach. Para los más grandes, la propuesta es seguir con "Cada cual se divierte como puede", de Gustavo Roldán; "Los agujeros negros" de Yolanda Reyes y "El monstruo del arroyo" de Mario Méndez; mientras que para secundaria se editarán "Rompecabezas", de María Fernanda Maquieira y "Las visitas", de Silvia Schujer., de Carla Baredes e Ileana Lotersztain, con ilustraciones de Eleonora Arroyo, aparecerá nuevamente con una edición actualizada. La publicación aborda la historia de Abuelas de Plaza de Mayo y los nietos restituidos, un libro bello y emotivo, que invita a reflexionar sobre el valor de vivir en democracia, con justicia y en paz.Esta obra obtuvo numerosos premios, entre ellos "The White Ravens", Internationale Jugendbibliothek, Múnich, Alemania; fue destacado en la categoría Libro informativo por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, sección del International Board on Books for Young People (IBBY), y fue "Altamente Recomendado", por Fundalectura, de Colombia.Con la reedición de títulos clásicos de Liliana Bodoc (1958-2018), niños y jóvenes podrán descubrir la voz narrativa de esta autora, a través de "El rastro de la canela", "Aprendiz de dragón" y "Cuando San Pedro viajó en tren", de Random House.Elsa Bornemann (1952-2013) será homenajeada a 10 años de su fallecimiento por el sello Loqueleo, a través de reimpresiones de sus libros; un proyecto lector en escuelas; la voz de escritores que cuentan anécdotas y actividades en la Feria Internacional del Libro.Con la publicación del libro "Crece desde el pie", emblemático candombe de Alfredo Zitarrosa (1936-1989), la editorial uruguaya Criatura le rendirá homenaje al músico, autor también de Doña Soledad. El tema, en un libro con ilustraciones y un CD, es un canto de fe en el futuro de los pueblos y si bien la escribió durante su exilio en México, la grabó en Montevideo cuando pudo retornar a su país, donde fue recibido por miles de personas que celebraban su vuelta.Como parte de estos homenajes, Carlos Gardel (1890-1935) y Alfredo Le Pera (1900-1935) serán revisitados con un libro-álbum de Alejo Schettini, que reversiona el tango "El día que me quieras", donde las ilustraciones permiten que la canción ya no sea la declaración de amor de un hombre a una mujer, sino que se transforme en el encuentro imaginado por un perro y la niña de ojos negros que lo descubre en una feria. La edición también incluye la partitura y un CD con la versión de la artista Queyi.