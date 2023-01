El Cura del Crossfit: un fenómeno en cuerpo y alma

El padre Arngården, en la capilla del Hospital Universitario de Uppsala, Suecia. (Foto AFP)

El riguroso entrenamiento de pastor luterano quien también luce enormes tatuajes. (IG crossfitpriest)

Con su cuello blanco y elementos de su liturgia. (IG crossfitpriest)

Oskar, concentrado en su misión evangelizadora. (IG crossfitpriest)

Divino crossfit "Mi relación con Dios se fundamenta en la oración, el agradecimiento, el perdón y la ayuda“, afirma Arngarden, quien antes de volcarse al crossfit a los 27 años también practicó artes marciales, boxeo tailandés y golf.



Crossfit es una técnica de entrenamiento que hace ejercitar grandes grupos musculares. Concilia movimientos de diferentes disciplinas, como las pesas, el entrenamiento metabólico o el gimnástico. Consiste en un programa de ejercicios (flexiones, tracción, etc), en un tiempo determinado y con un número definido de veces, siempre con una rutina casi militar.





"A Dios rogando y con las pesas dando".Ese podría ser el refrán favorito dea cargo de la capilla del Hospital Universitario de la ciudad sueca Uppsala, a unos 80 kilómetros al norte de la capital del país.Casado y padre de dos hijos, Oskar, con más de una década al servicio de Dios, hace unos años decidió dedicarse en cuerpo y alma a-para cuidar el interior- y-para cuidar el "envase"-. Y de esa forma, mediante las redes sociales, se hizo famoso no sólo por su homilías sino también por sus: @crossfitpriest es su cuenta, algo que se traduciría como El Cura del Crossfit."En la Biblia podemos leer que el cuerpo es un templo. Creo que esto nos obliga a hacernos esta pregunta: ¿cómo ocuparnos de este templo?", explicó a la agencia AFP, Arngården quien tuvo un éxito vertiginoso en su primera de Instagram -para ver sus videos- al punto que decidió cerrarla y modificarla, para que su mensaje no se ciñera exclusivamente al cuerpo y que tuviera un costado religiioso."Dios forma parte de todos los aspectos de mi vida. Cuando hago pesas, en cierta forma es una oración divina -argumentó el pastor, quien-. La fe siempre me acompaña, haga lo que haga. No puedo separarla del resto de mi vida", añade mientras muestra su teléfono con videos levantando pesas y tensando sus bíceps.Arngården es muy consciente del poder de las redes sociales.¿Y dónde está la gente? En las redes sociales. Hay algo de espiritual en elllas. Allí podemos interactuar sin fronteras, obtener información y tener una comprensión del mundo", sostiene el pastor quien, entre su aspecto nórdico y su musculatura,que a un tradicional discípulo de Martin Lutero.