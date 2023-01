Multa millonaria a Meta por no proteger los datos de sus usuarios en Instagram y Facebook

La UE multa a Meta por no proteger los datos de los usuarios de Facebook e Instagram.

Deberá pagar 390 millones de euros por infringir el reglamento europeo de protección de datos.

La gigante estadounidense de las redes sociales Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue multada este miércoles, según anunció la Unión Europea (UE)El regulador irlandés, que actúa en nombre del bloque,y utilizó una base jurídica errónea "para su tratamiento de datos personales con fines de publicidad" personalizada.El entepor fallos en el tratamiento de datos de menores,por no proteger suficientemente los datos de sus usuarios.La sanción de este miércolesLas dos primeras se referían a infracciones relacionadas con Facebook (por la que la multa asciende a 210 millones de euros) e Instagram (por 180 millones de euros).La tercera, relativa a WhatsApp, se notificó posteriormente y su aplicación se decidirá la próxima semana.La empresa estadounidense tiene su sede europea en la República de Irlanda, por lo que corresponde al regulador irlandés aplicar las sanciones., que no permite la exclusión voluntaria de la publicidad dirigida.En octubre de 2021, la autoridad irlandesa propuso inicialmente un proyecto de decisión que validaba la base jurídica utilizada por Facebook y sugería una multa de entre 26 y 36 millones de euros por falta de transparencia.Pero los organismos reguladores de varios países se mostraron en desacuerdo por considerar la sanción demasiado baja y pidieron al comité europeo que resolviera el diferendo.para el uso de los datos personales de sus usuarios para publicidad personalizada., en una declaración transmitida a la agencia de noticias AFP."El debate sobre la base jurídica para el tratamiento de datos personales lleva tiempo abierto y las empresas se enfrentan a una falta de seguridad normativa sobre esta cuestión", afirmó el grupo."Estas decisiones no impiden la publicidad dirigida o personalizada" y "los anunciantes pueden seguir utilizando nuestras plataformas para llegar a clientes potenciales, hacer crecer su negocio y crear nuevos mercados", añadió.