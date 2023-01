Melella cruzó a Carrió: "Espero que no tenga amnesia moral, también denunció a la Corte"

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recordó este miércoles que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió,, al referirse al pedido de juicio político al máximo tribunal que impulsan el presidente Alberto Fernández y varios mandatarios provinciales.En tanto, al referirse a los gobernadores del oficialismo que estuvieron ausentes a la hora de respaldar el pedido de juicio político al máximo tribunal,“Espero que ahora no le agarre amnesia moral a (Elisa) Carrió, que había denunciado a los miembros de la Corte”, afirmó Melella, en declaraciones a radio FM Futurock,(JxC).En ese sentido, el mandatario fueguino reseñó queCarrió realizó distintas presentaciones de juicio político a Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri, sin embargo, ninguno de esas iniciativas pudieron prosperar en el Congreso y tampoco en la Justicia.A la hora de opinar sobre la situación del Poder Judicial y la Corte Suprema en un contexto en el que se impulsa el juicio político,“Si Rosatti quiere hacer política, que sea candidato. Hoy tenemos una Corte escandalosa con un presidente que no puede seguir como si nada”, apuntó sobre las conversaciones de chats que presuntamente mantuvieron el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D' Alessandro, con Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal.En esas conversaciones, Robles le sugería a D´ Alessandro (que ayer pidió a su cargo licencia para preparar su defensa) estrategias que debía emplear el Gobierno porteño en el conflicto con Nación por los fondos coparticipables., se preguntó el gobernador de la provincia más austral del país., Melella sostuvo que “algunos no se sumaron por miedo", pero consideró que el poder real "si quiere, se los van a llevar puestos igual”.De la reunión del pasado martes con el Presidente participaron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También asistieron de manera presencial los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Dusso (Catamarca).En tanto que los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se sumaron a este encuentro de manera virtual.