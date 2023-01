Los gobernadores que apoyan el juicio a la Corte "defienden a sus provincias"

Gioja señaló que "a nadie le gusta la actitud de darse vuelta sin explicaciones"

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, aseguró que lospara pedir juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia "defienden los recursos de sus provincias" y quienes no lo hicieron "ponen otros intereses por delante de los de su gente"."Los gobernadores que firmaron, lo hicieron porque defienden los recursos de sus provincias. Quienes especulan con esto esta poniendo otros intereses por adelante de los intereses de nuestra gente. Esperemos que (el gobernador de San Juan, Sergio) Uñac no haya puesto los intereses personales por encima de los de San Juan, seria terrible si así lo hizo", sostuvo el exgobernador de San Juan en declaraciones para Radio 10., acusándolos por "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.El diputado nacional sostuvo que "espera que no haya nada raro" detrás del cambio de posición de Uñac y aseguró que "hace una semana atrás se mostró defensor de los intereses de la provincia y acompañó a los gobernadores frente a la coparticipación".Asimismo, señaló que "a nadie le gusta la actitud de darse vuelta sin explicaciones"., expresó Gioja.Finalmente, recordó que el expresidente Mauricio Macri "totalmente fuera de lugar, triplicó el coeficiente que recibía la Capital Federal en materia de coparticipación federal".