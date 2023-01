Las acciones de Apple y Tesla empezaron el año en rojo por ventas menores a las previstas

Apple llegó a tocar un valor de US$ 3 billones hace un año, lo cual significa que en 12 meses perdió un tercio de su valor.

Apple era la única empresa que quedaba en el mundo con una valor superior a los US$ 2 billones. Microsoft llegó a esa marca también, pero cayó por debajo de la misma el año pasado.

Las acciones de Tesla cayeron el martes 14% luego de que la firma reportara ventas de vehículos menores a las esperadas durante el último trimestre del año pasado.

La automotriz de Elon Musk en problemas

Tras un 2022 para el olvido, las acciones de las firmas que cotizan en la bolsa tecnológica comenzaron el nuevo año con fuertes bajas, entre las que se destacan las de Apple y la automotriz Tesla.

En el caso de la firma productora de la Mac y del iPhone, su valorización cayó ayer 3,74%, lo cual dejó a la empresa, por primera vez desde agosto de 2020, con una valorización de mercado menor a los US$ 2 billones.

La empresa incluso llegó a tocar un valor de US$ 3 billones hace un año, lo cual significa que en 12 meses perdió un tercio de su valor.

Las pérdidas no responden solo a los y las -2022 fue el peor año para Wall Street desde la crisis financiera de 2008- sino que también Apple sufrió en los últimos meses en ese país, lo cual derivó en que bancos y analistas del mercado redujeran sus perspectivas de ventas.

El diario especialista Nikkei Asia reportó el martes que la empresa le pidió a varios de sus proveedores de reducir las ordenes de componentes para los, debido a la menor demanda.

Esto derivó en las pérdidas registradas, a lo que se sumó una revisión a la baja de sus acciones por parte del banco BNP Paribas.

"Apple siempre fue vista como una acción segura y cuando la gente tira la toalla de forma generalizada, es ahí cuando venden Apple", explicó a la agencia Bloomberg Matt Maley, estratega de mercado en Miller Tabak.

Sin embargo, otros analistas le dan un piso al desplome señalando que las fábricas en China ya operan al 90% de su capacidad, y que gran parte de las ventas perdidas se recuperarán en el segundo trimestre de este año.

Hasta diciembre pasado –mes en el cual su cotización bajó un 12%-, las acciones de Apple solían rendir mejor que el resto de las empresas tecnológicas frente a los grandes dividendos que otorgaba, y la creencia de que la fidelidad de sus consumidores a sus productos la iba a blindar de una recesión en la economía.

Apple era la única empresa que quedaba en el mundo con una valor superior a los US$ 2 billones. Microsoft llegó a esa marca también, pero cayó por debajo de la misma el año pasado.

La automotriz de Elon Musk en problemas

Otra empresa en dificultades es Tesla, la automotriz especializada en vehículos eléctricos fundada y dirigida por el magnate Elon Musk.

Sus acciones cayeron ayer 14% luego de que la firma reportara ventas de vehículos menores a las esperadas durante el último trimestre del año pasado.

Si bien los 405.278 autos vendidos constituyen un récord para un trimestre para Tesla, la cifra fue menor a los 420.000 que se esperaban, y representa el tercer trimestre consecutivo que no cumple con las metas fijadas.

Las preocupación por las subas de tasas y la inflación junto con las menores ventas que sacuden al propio mercado automotriz, hicieron que los papeles de Tesla cayeran 37% en diciembre y 65% a lo largo del año pasado, borrando US$ 670.000 millones de su valor de mercado.

opinó Toni Sacconaghi, del banco alemán Bernstein.

A todo esto se le suman las problemáticas derivadas del Covid en China, que no sólo afectan la producción y las cadenas de suministro sino también la demanda: China representa el 17% y el 23% de las ventas de Apple y Tesla, respectivamente.

Mientras tanto, y de la mano del crudo contexto, las firmas tecnológicas continúan con sus recortes habiendo despedido a 153.160 trabajadores en 2022, según el sitio de monitoreo Layoffs.fyi.

Este miércoles Salesforce –empresa propietaria de la plataforma de mensajería Slack- anunció el despido de 10% de su personal.

Su CEO, Marc Benioff, argumentó en una carta que la empresa "contrató a demasiadas personas" durante la pandemia, momento en el cual florecieron sus ingresos.