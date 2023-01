Se complica la continuidad de Deschamps como DT de Francia

Deschamps, campeón mundial en Rusia 2018, tiene la intención de quedarse hasta el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Klopp no descarta dirigir a la seleccion alemana en un futuro

El DT alemán aclaró que por el momento su compromiso es con el club Liverpool, con el que tiene contrato hasta mediados de 2026.

La renovación del contrato decomo técnico del seleccionado de fútbol de Francia, vigente subcampeón mundial, se dilató debido a discrepancias con la Federación Francesa (FFF) en la extensión de la unión contractual, según lo afirmaron este miércoles los medios locales.RMC Sport consignó que el contrato de Deschamps al frente del equipo nacional expiró el 31 de diciembre pasado y aún no se renovó por diferencias en la extensión del mismo, ya que Noel Le Graet, presidente de la FFF desea que culmine en 2024 y el DT en 2026.Le Graet negocia con el representante de Deschamps, Jean-Pierre Bernes, pero es difícil imaginar un anuncio el sábado venidero, durante la asamblea que la FFF realizará en París.La diferencia es que a Le Graet le gustaría que el contrato culmine tras la Eurocopa de Alemania 2024 a causa de que su mandato de presidente de la FFF finaliza a fines de ese año.Si no consigue los tres años y medio, un contrato de un año y medio con opción a dos años más puede ser una solución.Finalista de la Euro 2016, campeón mundial 2018 y subcampeón en Qatar, Deschamps avanza con cierta serenidad en estas negociaciones sobre todo porque tiene apoyo del Presidente de la República, Emmanuel Macron, quien manifestó públicamente su deseo de que continúe en el cargo.El entrenador alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, mantiene la incógnita sobre la posibilidad de convertirse en un futuro en el seleccionador de fútbol su país, en declaraciones que publicó este miércoles el diario Sport Bild."No está totalmente descartado que me convierta en seleccionador nacional en algún momento. Pero todo tiene que encajar. Y hasta ahora no ha sido así", declaró el técnico de 55 años en una entrevista recogida por la agencia de noticias DPA.Sin embargo, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) mantuvo en su puesto a Hansi Flick."No quiero dar la impresión de que este es el último trabajo que quisiera hacer. También hay cosas peores que ser mencionado como posible seleccionador nacional", afirmó Klopp.El DT aclaró, no obstante, que por el momento su compromiso es con el club Liverpool, con el que tiene contrato hasta mediados de 2026."Cuando finalice el contrato en el Liverpool, entonces definitivamente no haré nada durante un año. Después, ya veremos", aseguró Klopp.