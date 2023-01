Confirmaron al juez que investiga el origen del incendio forestal en Tierra del Fuego

La reserva natural "Corazón de la isla" está conformada por bosques milenarios de lengas, fauna autóctona y un complejo sistema de lagos y lagunas de enorme valor ambiental.

El inicio del fuego

Córdoba es la única provincia con un foco de incendio forestal activo La provincia de Córdoba es la única zona que mantiene un foco de incendio forestal activo mientras se encuentran "contenidos" los de Río Negro, Tierra del Fuego, Corrientes y Jujuy, informó esta mañana el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).



De acuerdo al reporte diario del organismo, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Córdoba tiene un solo foco de incendio forestal "activo" en la localidad de Cruz del Eje (La Higuera).



El informe indicó también que se encontraban "contenidas" las llamas en Tolhuin (Carmen Vieja), en Tierra del Fuego; Avellaneda (ruta 251 km 77), en Río Negro; las localidades correntinas de Ituzaingó (Ñupy 2) y Mercedes (Laguna Trin / Laguna Medina) además de Ledesma, en la provincia de Jujuy.



También indicó que se "controlaron" las llamas en los departamentos entrerrianos de Gualeguaychú (Estancia Elías) y Federal (María Elisa) por lo que "se considera que no hay posibilidad de rebrotes".



Asimismo, se mantienen "controlados" los incendios en la localidad de Dupuy, en San Luis.



En tanto, el reporte relevó que fueron "extinguidos" los nueve focos que afectaban a Corrientes en General Alvear, Mercedes, Virasoro, San Cosme, San Martín, Goya, Esquina, Concepción y Sauce; el de Chubut, en Cushamen (Callejón de Graciano) y en Florentino Ameghino (Estancia El Pedral).



Finalmente, se informó que también fue "extinguido" el foco en Dupuy (Estancia La Madrugada), en la provincia de San Luis.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego resolvió que el juez de Competencia Ampliada del municipio de Tolhuin, José Silvio Pellegrino, continuará al frente de la causa donde se investiga el origen del incendio forestal desatado el 30 de noviembre de 2022 en la reserva natural, en la zona central de la provincia, confirmaron fuentes judiciales.Pellegrino se había excusado de seguir interviniendo en el expediente con el argumento de que una medida de prueba solicitada por la fiscalía involucraba a un ex cliente suyo cuando se desempeñaba como abogado independiente en la ciudad de Río Grande.El magistrado solicitó entonces la competencia del juez de instrucción 2 del distrito riograndense, Raúl Nadim Sahade, quien estaba de turno al momento del comienzo del fuego, pero Sahade rechazó la excusación y el incidente fue elevado al STJ.En esta instancia, los jueces Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Ernesto Loffler dispusieron en las últimas horas que la investigación debe continuar en manos de Pellegrino, dijeron los voceros judiciales consultados.El juez de Tolhuin solicitó apartarse del caso luego de recibir un audio telefónico de quien sería el propietario de una estancia situada dentro del área del incendio, donde se afirma tener por "demostrado" que el fuego comenzó a raíz del fogón encendido por dos pescadores, quienes acampaban en la zona cuando las llamas se descontrolaron y por eso huyeron del lugar.agrega el audio en poder de los investigadores.Además, en esa misma conversación enviada por WhatsApp a un grupo de personas en la ciudad de Ushuaia se mencionan los modelos de vehículos (marcas e incluso color) con que se movilizaban los pescadores, datos que resultan claves para poder identificarlos, detallaron las fuentes.Sin embargo, para corroborar esa hipótesis el juez debe llamar como testigo al dueño de la estancia, quien fue cliente de su estudio de abogacía, y por eso consideró apartarse del expediente, algo que sus superiores desestimaron.Mientras tanto, la causa iniciada de oficio poco después de originado el fuego a 1,5 kilómetros de la ex estancia Carmen, dentro de la reserva natural ubicada a unos 50 kilómetros de Tolhuin, continúa paralizada.Treinta y seis días después de declarado el incendio, las llamas ya afectaron entrede bosque nativo y continúan siendo combatidas por brigadistas locales, luego de que se replegaran los 100 efectivos enviados en una primera instancia por el Ministerio de Ambiente de la Nación.Según las autoridades del gobierno provincial, el fuego permanece "contenido pero no controlado", lo que implica que está circunscripto a un perímetro definido y no registra avances fuera de él.La provincia declaró por ley la emergencia ambiental por incendios forestales hasta junio de este año, que prohíbe hacer fuego en cualquier lugar agreste del territorio, y destinó $230 millones en la contratación de dos aviones hidrantes y un helicóptero que colaboran con las tareas de combate del siniestro.La reserva natural "Corazón de la isla" está conformada por bosques milenarios de lengas, fauna autóctona y un complejo sistema de lagos y lagunas de enorme valor ambiental.