El Gobierno de Colombia suspendió el cese del fuego con el ELN

El Gobierno de Colombia suspende el cese del fuego con la guerrilla del ELN. Foto: AFP

La guerrilla continúa en plan de ataque hacia el gobierno. Foto: AFP

"El cese bilateral es una respuesta a las organizaciones sociales que piden la Paz, esta decisión es respaldada por el Secretario General de la @ONU_es, la @episcopadocol, @DefensoriaCol, el Consejo Mundial de Iglesias y la comunidad internacional": Ministro @alfonsoprada. pic.twitter.com/q00Bx0w95O — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 4, 2023

El comunicado

Desde el grupo guerrillero negaron un acuerdo con Petro. Foto: AFP

El Gobierno de Colombia suspendió este miércoles el alto el fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) , tras la negativa del grupo insurgente a cesar sus operaciones ofensivas, anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada."Ante la posición asumida públicamente el día martes (...) hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto" que establecía la tregua bilateral con el ELN desde el 1 de enero hasta el 30 de junio y se retomará el tema en la segunda etapa de negociaciones prevista en México,dijo Prada a los medios de comunicación., y dejó claro que como el decreto de cese del fuego ya no rige, las operaciones militares y policiales contra la el grupo guerrillero seguirán.La decisión del Ejecutivo colombiano se produce, y había señalado que es un tema que se discutirá en las negociaciones que se retomarán a fines de enero."La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese del Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", indicó el pasado martes el ELN en un comunicado.por lo que “no puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", remarcó el documento del grupo insurgente.Tras esta comunicación,El sábado por la noche,, un logro en el marco del objetivo de “paz total” que se propuso tras su llegada al poder, hace casi cinco meses.como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que manifestaron su disposición a actuar como veedores para garantizar que se cumpla el alto al fuego., con delegados de Cuba y Noruega como garantes, y tienen previsto retomar las conversaciones a fines de enero en México.El excandidato Sergio Fajardo juzgó “increíble” el desencuentro y lamentó que “los militares se enteraron por Twitter que estaban en cese del fuego con cinco grupos armados!”.“Como dicen los campesinos ´mala tos le siento al perro´. Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal", afirmó el exgobernador.. "Con La Paz y la seguridad del país no se juega; los colombianos exigimos seriedad", agregó.El excomisionado para la paz Juan Camilo Restrepo advirtió: "Estamos cayendo en las arenas movedizas de los trinos presidenciales que todos los días deben rectificarse por imprecisos”.Otro exaspirante presidencial, Federico Gutiérrez, expresó que "lo más grave de esto es que ya el Gobierno tiene maniatada a la Fuerza Pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación: es la entrega del país a los grupos criminales", alertó.