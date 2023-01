Quintela: "Hay sobrados elementos para pedir el juicio político a la Corte Suprema"

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Foto: Daniel Dabove.

El gobernador de La Rioja,, afirmó quey además planteó que los miembros del máximo tribunal "deberían tener un poco de decoro y dar un paso al costado para que en el país existan garantías sobre la independencia" del Poder Judicial."El argumento jurídico fue explicado en 60 páginas, pero desde el punto de vista político el juicio político se fundamenta en cuatro puntos. El primer cuestionamiento es la intromisión en otros poderes ejerciendo facultades que no son propias", señaló Quintela en declaraciones a Radio Rivadavia.Tras participar el martes de la reunión en Casa de Gobierno junto al presidente Alberto Fernández y otros mandatarios con el objetivo de impulsar el juicio político a la Corte, Quintela expuso los fundamentos para tomar esta decisión.(Horacio) Rosatti (titular de la Corte Suprema) se autoproclamó como presidente del Consejo de la Magistratura", recordó el gobernador riojano.Al enumerar otro argumento, Quintela consideró que el fallo en favor de la ciudad de Buenos Aires en el conflicto suscitado con Nación por los fondos coparticipables constituyóEn tercer lugar, citó a "lasy que nadie sabe de donde sale al mismo tiempo que se conoce que no hay partidas presupuestarias para realizar el pago".Por último, otra de las razones para pedir juicio político a los integrantes del máximo tribunal "son los escandalosos chats entre Silvio Robles -vocero de Rosatti- y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro", quien el martes pidió licencia para preparar su defensa en este caso., remató Quintela.Según un comunicado difundido por Presidencia, Fernández y 12 gobernadores advirtieron el martes que existe el peligro de avanzar hacia un "gobierno de los jueces" y acusaron a los integrantes de la Corte Suprema, Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, de "invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes" del Estado, afectando "seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional".Asimismo, Quintela planteó queCon respecto a la ausencia de algunos gobernadores del PJ y otros aliados del FdT, el gobernador afirmó que "aunque sea solo, seguirá reclamado que haya una Justicia que falle ajustada a derecho y no por otros intereses"."Es importante que este pedido se trate con celeridad. El Presidente va a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar este pedido en Diputados. Es importante saber quiénes son los que apoyan estas irregularidades de la Corte, que no se condice con un sistema democrático", puntualizó.