Coronavirus: EEUU defiende los controles a viajeros procedentes de China

El Gobierno de China calificó como "inaceptables" las medidas adoptadas por una docena de países. Foto: archivo.

Medidas en la Unión Europea

Today 🇪🇺 Health Security Committee converged on action including:



▶️Pre-departure testing for travellers from China

▶️Stepped up wastewater monitoring

▶️Increased domestic surveillance



Discussion continues tomorrow in IPCR.



🇪🇺 unity remains our strongest tool against COVID. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 3, 2023

Estados Unidos afirmó que los controles de varios países impuestos a los viajeros procedentes de China son, y alegó que no hay motivos para aplicar eventuales represalias, luego de que el Gobierno chino advirtiera la posibilidad de contramedidas."Aquí no hay motivos para represalias solo porque los países de todo el mundo estén tomando medidas sanitarias prudentes para proteger a sus ciudadanos", manifestó laPara la funcionaria, únicamente se trata de "salud pública", informaron el medio estadounidense Bloomberg y la agencia de noticias Europa Press.Las declaraciones de Jean-Pierre se producen después de que eladoptadas por una docena de países para controlar la llegada de viajeros procedentes del gigante asiático.De acuerdo con las autoridades chinas, no hay argumentos científicos que justifiquen las restricciones aprobadas por gobiernos como el de Estados Unidos, dado que las variantes de coronavirus detectadas en el gigante asiático ya circulan por otras partes del mundo."Nos oponemos firmemente a manipular las medidas de prevención y de control de la pandemia para lograr objetivos políticos", afirmó la, en una comparecencia ante los medios recogida por la prensa oficial.Mao aseguró que China se reserva el derecho a adoptar represalias, en virtud del "principio de reciprocidad" que rige las relaciones internacionales, sin ofrecer más detalles.En paralelo, este miércoles se prevé que los países de la Unión Europea, luego de que una gran mayoría de los miembros del bloque se pronunciara a favor de realizar sistemáticamente pruebas Covid a los viajeros procedentes de territorio chino."La abrumadora mayoría de los países está a favor de las pruebas previas a la salida", expresó una vocera del bloque tras la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria.La, por su parte, tuiteó que el consenso general está en medidas como los test para viajeros procedentes de China, así como en la intensificación del monitoreo de las aguas residuales o una mayor vigilancia de los casos.A la extensa lista de países que de manera individual anunció medidas para limitar la expansión de los contagios, entre los que se cuentan España, Francia, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos, India, Malasia o Taiwán, Israel y Corea del Sur, se sumó este miércoles Japón.El, anunció que desde el domingo próximo losy pidió que no se incrementen las conexiones directas entre China y Japón."Hemos decidido reforzar las medidas temporales teniendo en cuenta los resultados de los test de quienes han llegado en las vacaciones de fin de año", explicó Kishida, replicó la agencia de noticias Kiodo.. El país no expide visados turísticos desde hace casi tres años e impone una cuarentena obligatoria a la llegada.Esta medida de aislamiento se levantará el 8 de enero, pero se seguirá exigiendo un test de Covid-19 de menos de 48 horas antes de llegar a China.El país está experimentando unimpuestas durante años.