"Con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar" en Diputados

Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la Comisión de Juicio Político.

El escándalo de los chats

La titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ana Carolina Gaillard, aseguró que el proceso solicitado por el presidente Alberto Fernández a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se llevará adelante "con mucha seriedad y transparencia".La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) consideró además que en la difusión de los chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, -quien pidió licencia para preparar su defensa en el caso- se muestra"Impulsar el juicio político fue una decisión de nuestro Presidente, teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento. Fue la gota que rebalsó el vaso para mostrar lo que todos sospechábamos: la connivencia entre jueces y sectores de la política. Claramente no hay un poder judicial independiente", afirmó Gaillard en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red.Además, la legisladora agregó que "no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte" y aseguró que el proceso será llevado "de la mejor manera con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad".El martes, Alberto Fernández y 12 gobernadores enviaron una nota dirigida a la diputada para que disponga "las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político" contra los integrantes de la Corte Suprema.En el documento que girarán a la Cámara de Diputados, el mandatario y los gobernadores pidieron que se disponga lo pertinente para impulsar la apertura del proceso contra los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.El pedido de juicio político fue solicitado luego de hacerse pública la difusión de chats que habría mantenido D' Alessandro con Silvio Robles, vocero de Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura., sostuvo Gaillard.La diputada explicó que aún no hay una fecha de reunión de la Comisión prevista y que resta esperar "que ingrese el proyecto y se dicten el Decreto (del Poder Ejecutivo) para convocar las sesiones extraordinarias porque el Congreso está en receso"."Creería que esta semana se firmará el Decreto para convocar a Extraordinarias. Una vez que suceda eso, podremos convocar a la Comisión", detalló.Asimismo, la diputada explicó que la Comisión tratará el proyecto y "dictamina por simpe mayoría si se abre la investigación"."Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la Comisión. De los 31 miembros se necesitan 16, solo mayoría simple y con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar", apuntó.En ese caso, se comienza con la etapa probatoria donde se presentan "pruebas documentales, testimoniales, inspecciones oculares" y otras evidencias."Se convoca al denunciado con toda la prueba para informarle su derecho de defensa. Allí se procede hacer el dictamen acusatorio de la procedencia o no de la acusación y se firma con simple mayoría", añadió.Finalmente, el proyecto va al recinto de la Cámara de Diputados, donde "se requiere dos tercios de los presentes para avanzar en la acusación", que, en caso de ser aprobada, se envía al Senado, "donde se juzga" al acusado."Queremos un Poder Judicial transparente, democrático e independiente, que es lo que necesita la democracia y la República. Lo central es que el Poder Judicial avasalló facultades de otros poderes y eso va a ser discutido en el marco de la Comisión", completó la legisladora.