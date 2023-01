Asumieron los legisladores de EEUU pero no pudieron elegir autoridades en la cámara baja

El republicano Kevin McCarthy no pudo asumir como nuevo líder de la Camara de Representantes. Foto: AFP

Este miércoles se realizará una nueva votación

Los senadores y diputados de Estados Unidos elegidos en los comicios de mitad de mandato de noviembre pasado asumieron este martes sus bancas pero la Cámara de Representantes no pudo elegir sus autoridades luego de tres votaciones por desacuerdos dentro de la mayoría republicana, en un hecho inédito en los últimos 100 años.pero más deal cabo de las cuales se resolvió levantar la sesión y continuarla mañana por la mañana.McCarthy no logró convencer a una veintena de simpatizantes del expresidente Donald Trump detrás de su candidatura, que hasta hoy aparecía como segura, según la agencia de noticias AFP.Con la simbólica asunción de los parlamentarios, Estados Unidos inició hoy el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024 y la última mitad del mandato del presidente demócrata Joe Biden, que conserva una ajustada mayoría en el Senado pero perdió el control de la Cámara de Representantes, también por escaso margen.tras haber sido 50 y 50 en el bienio precedente, aunque con el voto de desempate de Harris a favor del oficialismo.En tanto,Los republicanos se proponen usar su mayoría en la cámara baja para abrir una serie de investigaciones sobre el Gobierno de Biden, incluida la forma en la que gestionó la pandemia de Covid-19.Este Congreso, el número 118 en la historia de Estados Unidos, tiene una cantidad récord de mujeres y de latinos, así como el primer legislador de la Generación Z (nacidos entre 1994 y 2010).Atravesará un período particular, que coincidirá con el fin del mandato de Biden, quien tiene la intención de postularse para un segundo período pero tiene un apoyo masivo dentro de su partido, del mismo modo que su antecesor, Trump, quien desea volver a la Casa Blanca, no tiene unanimidad en las filas republicanas.Por otra parte, esegún la agencia ANSA.Asimismo, la republicana Katie Britt será la primera mujer senadora por Alabama.Además,Por lo demás, el demócrata Maxwell Alejandro Frost, un líder comunitario de 25 años, es el primer miembro de la Generación Z y también el primer negro de origen cubano en ocupar una banca en el Capitolio.