Las claves de los testimonios de los nueve amigos de Fernando que declararon

El tercer día de juicio La tercera jornada del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa incluirá este miércoles el testimonio del remero Pablo Ventura, incriminado falsamente en las primeras horas de la investigación, de un grupo de trabajadores del boliche "Le Brique", de dos efectivos policiales y otros tres amigos de la víctima.



Fuentes judiciales indicaron que, tras las dos primeras audiencias del proceso oral, en las que brindaron declaración los padres de la víctima, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez y nueve amigos de la víctima, la nueva ronda de testimonios se pondrá en marcha desde las 9, ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores y tendrá 12 testimonios.



En primer término, declararán tres amigos del joven estudiante de derecho, quienes estuvieron frente al boliche al momento de la agresión.



Luego lo hará Ventura, cuyo testimonio fue solicitado por la defensa y por la fiscalía, y también podría declarar su padre, José María, cuya citación fue adelantada a pedido de Fernando Burlando.



También están citados seis trabajadores del boliche "Le Brique" y tres efectivos policiales, entre ellos el que aplicó los primeros auxilios a Fernando minutos después del ataque frente al local.



Según informó la madre de la víctima a Télam, tanto ella como Silvino, el padre, volverán a presenciar la audiencia en el primer piso de los tribunales de Dolores.



Por su parte, fuentes cercanas a la defensa señalaron que los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.

La segunda jornada del juicio por el crimen de, cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, contó con los testimonios de nueve amigos de la víctima , que relataron cómo se desencadenó el ataque de los rugbiers que terminó con el asesinato del estudiante de abogacía.Las siguientes son las claves de los testimonios de cada un de ellos:: Durante casi dos horas relató cómo fue el incidente dentro del boliche "Le Brique", y dijo que tanto él como sus amigos vivieron "un momento de espanto" al ser atacados afuera por el grupo de rugbiers. Recordó que. Identificó acomo quien le dio "una piña muy fuerte en la cara" a Fernando, como para a desestabilizarlo", y quien lo "alejó" a él mismo con "una piña. Aseguró que luego Máximo Thomsen golpeó al joven estudiante de derecho "en el pecho" cuando estaba en "el piso".: Dijo que el ataque fue "una" y reconoció acomo uno de los agresores de Fernando. Aseguró que fue él quien". Sostuvo además que Thomsen le pegó "tres patadas en la mandíbula" cuando cayó al piso.: Dijo que no vio "cuando le pegan la primera piña" a Fernando, sino "cuando ya estaba en el piso". Peroy como parte del grupo que impedía a los amigos de la víctima acercarse para ayudarlo.: Dijo que él y sus amigos evitaron "siempre cualquier tipo de encontronazo o pelea" y brindó detalles de los incidentes iniciales dentro del boliche, donde recibió "una cachetada en la nuca" por parte de los rugbiers. Contó que Fernando y Tomás D´Alessandro, otro de sus amigos, "trataron de separarlos" Declaró que tras acompañar a Fernando luego de ser echado del local, vio a "cinco o seis personas" que se acercaron a pegarles, diciendo "a ver ahora que estamos afuera´". Precisó que él sufrió "un golpe en la parte del oído", por lo que cruzó la calle a pedir ayuda al personal de seguridad de "Le Brique", y cuando regresó al lugar del ataque, "Fer ya estaba en el piso y no respondía". No identificó a ninguno de los rugbiers.: Aseguró quey que también golpearon a Besuzzo "en la cara". Reconoció a Luciano Pertossi como parte del grupo agresor y quien "estaba en la parte de adelante de un auto largo". Declaró que un miembro del grupo "tenía colita" y que uno de los rugbiers decía "vamos a ver quién gana acá afuera".: Aseguró que sufrió "tres trompadas" dentro de "Le Brique", y en rueda de reconocimiento identificó a. Señaló que fuera del local "le pegan una trompada" a Fernando, "lo tiran al piso y se le van al humo", y que lo derribaron también a él y lo patearon en el piso, por lo que sufrió "heridas en el labio, en la cabeza, el cuerpo, tenía el labio casi partido, y un ojo morado".a Fernando cuando yacía inconsciente en el piso.: Identificó acomo quien agredió a Filardi y quien. Señaló que no pudo identificar quién golpeó a Fernando y que cuando lo vio en el piso sin zapatillas creyó que "se había tratado de un robo".: Apuntó contracomo quien lo golpeó a él con una trompada, y dijo que Thomsen le dio "una patada en la cabeza" a Fernando "con el pie derecho".: Dijo que fue agredido con "una piña" fuera del boliche, que se alejó del lugar hacia la esquina y tras regresar al sitio donde estaba el resto de sus amigos, "ya Fernando estaba tumbado en el piso".