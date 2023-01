Cafiero: "Malvinas no es solamente una fecha dolorosa, es un grito unificador"

El canciller Santiago Cafiero encabezó en Mar del Plata un acto en conmemoración de la ocupación de las Malvinas / Foto: Alejandro Moritz.

Carmona, Tolosa Paz y Cafiero entregan medallas a excombatientes y familiares / Foto: Alejandro Moritz.

Cafiero, Tolosa Paz y Carmona en declaraciones a la prensa tras el acto en Mar del Plata / Foto: Alejandro Moritz.

Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Esa convicción es un grito que nos une como país y como región.



Con el reclamo perseverante por la plena soberanía y con todo el amor del pueblo homenajeamos a excombatientes en la ciudad de Mar del Plata.#MalvinasNosUne 🇦🇷 pic.twitter.com/BtL16kHjda — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) January 4, 2023

En un acto, Cafiero destacó que la Causa Malvinas, que se plasmó en los cánticos populares a favor de la Selección Nacional en el marco del Mundial, "surgió desde las tribunas, del calor popular, del abrazo de un pueblo que no olvida y es perseverante para recuperar la soberanía plena de nuestro territorio". Y enfatizó: "Que pibes de cuatro ó cinco años canten y vuelvan a encender la llama del reconocimiento, y que vuelva a ser tema de conversación en la mesa cuando se corea el nombre de ustedes, veteranos, y de sus familiares. Por eso Malvinas no es solo una fecha dolorosa", subrayó el Canciller y remarcó "es un solo grito que nos une a todos los argentinos y las argentinas cuando decimos que las Malvinas siempre fueron, son y serán argentinas". El evento ubicado en la calle Río Negro al 3400, donde Cafiero estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, además de excombatientes y público en general. En la ceremonia, realizada en el patio principal del emblemático edificio marplatense, oriundos de Mar del Plata y ciudades vecinas. Luego, en diálogo con la prensa, Cafiero destacó la necesidad de que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas que se lograron en los años '60 para que haya una mesa de negociación con el Reino Unido y la Argentina recupere toda soberanía de su territorio. El Canciller señaló además que "porque siempre que se trata de avanzar con cualquier tipo de acción entre Buenos Aires y Londres está el tema de Malvinas". "Lo vimos con mucha claridad en el 2022 cuando el presidente Alberto Fernández recibió una solicitud de reunión bilateral (con el primer ministro británico) en el marco del G7 en Alemania", recordó Cafiero. Por su parte, Tolosa Paz anunció que el próximo viernes 5 de enero anunciando algunas de las medidas sumamente importantes para seguir construyendo nuestro país. Además, impulsado por el jefe de Estado: "Argentina tiene que recuperar la soberanía y no solamente en estos 190 años de la usurpación de las Malvinas, sino reconstruir su sistema republicano y uno de los tres pilares fundamentales que es la justicia". "Creo que es un día muy importante", enfatizó también la ministra y completó: "La soberanía se construye todos los días con más justicia". En tanto, Guillermo Carmona consideró que "este año junto al canciller Santiago Cafiero decidimos hacer este acto en Mar del Plata". "Este 2023 en una afirmación de la soberanía Argentina sobre esa parte del territorio nacional", agregó.