Economía logró canjear deuda por casi $3 billones de pesos

El Ministerio de Economía concretó con éxito, en el que logró extender el plazo de pago de casi $3 billones sobre un monto total estimado en alrededor de $4,3 billones.El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por 1,1 billones de pesos en enero; $1,2 billones en febrero y otros $2 billones en marzo y luego de esta operación de conversión logró reducir los montos a $ 0,39 billones, $ 0,42 billones y $ 0,6 billones respectivamente.En base a estos números,La cartera que conduce Sergio Massa calificó de “exitoso” a esta operación de conversión en la que se recibieron un total de 1.079 ofertas que representaron un total de $1,6 billones de valor nominal.Desde Economía destacaron la participación de los bancos Santander y Galicia y, en menor medida, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco San Juan y Banco Macro.Para atraer el interés de los inversores, Economía ofreció diversos títulos, algunos de ellos a tasa fija, otros ajustables por CER (inflación) o la variación del dólar, y también Bonos Dual, que le permiten al tenedor elegir si quiere que se le pague por la evolución de los precios o en base a la evolución de la cotización de la divisa estadounidense.La propuesta de Economía para hacer atractiva la conversión de ocho bonos con vencimientos previstos para el primer trimestre consistió en dos canastas de títulos, a las que a último momento se sumó una tercera., 35% con la que vence en mayo (S31Y3), y 40% con otra nueva que se paga en junio de 2023 (S30J3).: 35% con el que se abona en julio (TDL23), 35% con el que vence en septiembre de (TDS23) y otro 30% con un DUAL que caduca en febrero de 2024 (TDF24).En tanto la tercera opción, agregada el lunes luego de conversaciones con entidades formadoras del mercado, estuvo compuesta por Letras del Tesoro ajustables por CER (Lecer) por títulos similares pero con vencimiento en junio próximo (X1673).Este canje fue el tercero llevado adelante por la cartera de Economía desde que Massa se hizo cargo de la misma, a principios de agosto pasado.Tras la operación de conversión concretada hoy, la próxima licitación tendrá lugar el miércoles 18 de enero tal y como fue informado previamente en el cronograma del primer semestre de 2023.Según datos de la consultora Aurum Valores,Al sumar los vencimientos de títulos que el propio sector público tiene en su poder, los compromisos ascienden a casi $4,3 billones.Hasta octubre del año pasado, último registro oficial, la deuda del Estado nacional ascendía a US$ 381.684 millones, mientras que en igual mes del 2021 alcanzaban a los US$ 346.672 millones.En esa oportunidad, el Ministerio de Economía informó que la deuda en pesos, que se ajusta por inflación ascendía a US$ 49.921 millones.