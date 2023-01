Fernández aseguró que la usurpación de Malvinas "debería avergonzar a todo el mundo"

Alberto Fernández advirtió que la usurpación de las Malvinas "debería avergonzar a todo el mundo" VER VIDEO

El presidente Alberto Fernández advirtió que la usurpación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unidoy afirmó que "es cierta" la consigna de que el reclamo de soberanía sobre ese territorio "une" a los argentinos, por lo que llamó a que no haya "diferencias partidarias"., es "cierta" porque -dijo- "la Argentina no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan usurpadas por el Reino Unido", y recordó “la obligación que tenemos para con los que dejaron su vida peleando por recuperarlas, y los deberes que tenemos para con los que lucharon” en esas tierras.El Presidente habló al inaugurar, junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana,En su discurso,"Reclamar la soberanía y que Argentina goce de libertad territorial debería llamar la atención de los más poderosos del mundo. Vamos a seguir insistiendo en que las Malvinas son argentinas y no estamos en paz con nosotros mismos si no seguimos reclamando, por los que dejaron su vida y por los que siguen peleando", expresó el mandatario, al referirse a los veteranos y a los soldados fallecidos durante el conflicto.También señaló que "en ese reclamo no debe haber diferencias partidarias" porque "en esas tierras hay riqueza argentina y son bienes que nos son propios"."Mientras no las integremos al territorio seguiremos careciendo de esas riquezas", alertó el jefe de Estado.Tras reiterar que América Latina es un "territorio de paz", Fernández afirmó que "lo único que está montando" el Reino Unido en las islas es un "escenario propicio para armarse en el Atlántico Sur".Por su parte,“Por eso este monumento que refleja nuestro amor por las islas es el compromiso de seguir trabajando día a día de la manera más efectiva posible por la efectiva recuperación y administración de nuestro territorio”, dijo el ministro, quien afirmó que “no queremos colonialismo en el siglo XXI”.“No aceptamos estas posiciones arcaicas”, ni “la renuencia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a sentarse a dialogar con los argentinos” y anticipó que en la próxima reunión de la Celac a desarrollarse en Buenos Aires “veremos como todo el continente apoya la posición argentina de defensa de la soberanía y de pertenencia de las Islas Malvinas, a la integridad territorial de Argentina”.El monumento “Malvinas Argentinas, a 40 años” fue diseñado por Eugenio Xaus, pintado por Maria Julia Goyena y emplazado por Marcelo Mazzulla y Paola Bagnera, cuatro trabajadores del Astillero nacional que compartieron el escenario con el Presidente y el ministro de Defensa.Desde el ministerio de Defensa se promovió la donación del monumento conmemorativo, realizado íntegramente en Tandanor, que se emplazó frente al Edificio Libertador, tal como lo establece la ley aprobada por unanimidad en la Legislatura Porteña el pasado 17 de noviembre, promovida por la legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro.Asistieron al acto los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Transporte, Diego Giuliano; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y autoridades militares e invitados extranjeros.