Rossi: "Esta AFI no hace inteligencia ilegal, eso pasaba cuando gobernaba el macrismo"

El titular de la AFI negó que ese organismo haga espionaje ilegal / Foto: Prensa Agencia Federal de Inteligencia.

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),, y acusó a Juntos por el Cambio de pensar de esa manera porque "cree el ladrón que todos son de su condición".Rossi se expresó de esta manera ante las especulaciones sobre que los chats filtrados del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro,, eso pasaba cuando gobernaba el macrismo", enfatizó el funcionario., pero no tenemos nada que ver con eso", insistió Rossi sobre los trascendidos periodísticos que apuntaban hacia la Agencia como la responsable de la filtración de los chats que involucran al ministro porteño, quien decidió tomar licencia.Rossi opinó que no se puede ser "irresponsable" con lo que se dice porque "la inteligencia es una cosa seria". Y se preguntó "¿Por qué ahora acusan a la AFI y no cuando surgieron los primeros chats de Lago Escondido? Mi respuesta es queEn diálogo con Radio 10, dijo que "ellos piensan eso porque cree el ladrón que todos son de su condición,El titular de la AFI se refirió en estos términos luego de que en la tarde de este martesasí como por su participación en un viaje a Bariloche junto a jueces federales y directivos del Grupo Clarín.