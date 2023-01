Fernández inauguró obras en el Malbrán y valoró "contar con recursos, tecnologías, científicos y médicos"

El Presidente inauguró obras en el Malbrán y valoró "contar con recursos, tecnología y científicos" VER VIDEO

El presidente Alberto Fernández, advirtió este martes que la pandemia de coronavirusal inaugurar junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la Red Federal de Genómica y Bioinformática en el Instituto Anlis-Malbrán con fondos provenientes del Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas.El Presidente reafirmó queEn esa misma línea, sostuvo que "no hay mejor dinero que el que se invierte en educación, salud, ciencia y tecnología" porque "allí está el futuro y la riqueza de las sociedades".Una "sociedad vive mejor porque se educa y porque cuenta con la medicina que necesita", agregó.También destacó que, a partir del anuncio del nuevo equipamiento inaugurado este martes por la tarde,, enfatizó Fernández."El mejor dinero es aquel que se invierte en salud, educación, en ciencia y tecnología porque allí está el futuro de las sociedades", remarcó.Vizzotti, a su turno, subrayó que "el Estado tenía una deuda con el Anlis-Malbrán y lo que estamos anunciando hoy es una ganancia para todo el país, no sólo para el instituto", dijo la ministra en el mismo acto junto al presidente Fernández y el titular de Anlis-Malbrán, Pascual Fidelio."Cada paso que hacemos no es sólo pensando en ampliar derechos, en favorecer el acceso a la salud, sino también que es con proyección regional para avanzar estratégicamente en la autosuficiencia al acceso de insumos críticos", precisó.Fernández, Vizzotti y Fidelio anunciarony en el Instituto de Alimentos de la Anmat.para establecer Centros de Secuenciación Genómica y de Análisis Bioinformática de datos a los fines de contribuir a la generación de información relevante para la toma de decisiones en el marco de una salud integral, indicaron.Para ello cuenta con el Centro Nacional de Genómica y Bioinformática del ANLIS-Malbrán que funciona en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y fue creado en julio de 2021, en plena pandemia de coronavirus.Además, se presentaron cinco obras por 376.565.937 millones de pesos aplicados a la remodelación de los laboratorios de biología molecular, de la planta de producción de biológicos y de la receptoría de análisis.Este martes por la tarde, Alberto Fernández visitó por segunda vez durante su gestión el Instituto, y a consideración de Fidelio, sirvió para ver un "antes y un después" del Anlis-Malbrán, y destacó que "es el primer Presidente en visitarlo"."Es el primer presidente en venir a inaugurar obras. Hay un antes y un después en el Malbrán, es un orgullo, y esto no hubiera sido posible sin la decisión política de ustedes, Presidente, y de la ministra", aseveró Fidelio, quien destacó la ampliación presupuestaria."En el 2020 el 90% del presupuesto estaba destinado a sueldos, no había para inversión. Hoy es el 49%, y el resto está destinado a bienes, servicios, equipos y obras. Y esto se hizo con esta gestión", destacó Fidelio.También ponderó la creación "(en el que se invirtieron otros 2,5 millones de pesos con fondos del Ministerio de Salud) y la presentación de "un proyecto para que todo el país cuente con equipos de secuenciación genómica" para que ya no tengan que "venir al Malbrán"."Esa Red nació para Covid, pero se está trabajando en otros patógenos. Y uno de esos ejemplos es que se logró secuenciar la vinchuca que nos da la enfermedad de Chagas (Triatoma infestans). Es la primera vez que se secuencia en nuestro país. Esto nos permitirá tener un estándar para analizar otras vinchucas -advirtió- para ver si tienen el mismo linaje genético y cuáles son las resistentes a los plaguicidas", expresó el Presidente."Hay solo dos países en América que lo hicieron: Brasil que lo publicó hace poco y nosotros que lo vamos a publicar en breve", anunció.Entre las cinco obras que ocupan una superficie de 753 metros cuadrados, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INEI) se inauguraron cuatro nuevos laboratorios que permitirán la identificación de virus emergentes, aumentar la capacidad de producción de proteínas recombinantes y material de referencia utilizadas en el diagnóstico de hantavirus y distribuirlas a la Red Nacional de Laboratorios.Además, el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) por primera vez cuenta con producción propia de agua de calidad inyectables para la producción de biológicos bajo las normativas de Anmat e internacionales.Con respecto al Instituto Nacional de Producción de Biológicos, se remodelaron completamente las instalaciones que cuentan en sus plantas productivas con equipos avanzados acorde a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "que permiten mantener la proyección internacional de la ANLIS Malbrán como proveedor de antivenenos y otros biológicos a toda la región y a todo el país".En la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica se realizó la modernización de la sala de extracción de muestras y sala de espera, y la recepción de muestras con separación de interacción con el público y recepción de empaques de gran volumen, además de la instalación de un nuevo software de Trazabilidad para todas las muestras del Malbrán.También se reacondicionó el servicio de sueros terapéuticos.