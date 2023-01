Humor con Costa-Los Macocos, el musical "Pieró" y Esteban Menis en la cartelera veraniega

Costa en su nuevo espectáculo humorístico con Los Macocos.

Humor y política con la humorista Costa y el grupo Los Macocos

El musical para toda la familia “Pieró”, en el Premier

Costa, la actriz, panelista y humorista transgénero junto al grupo de comediantes Los Macocos, la propuesta musical "Pieró", dirigida por Gastón Marioni y el actor y director Esteban Menis, con su espectáculo "Deforme", se recortan en los escenarios porteños.La comediante y humorista Costa llega al teatro Premier, Corrientes 1565, de jueves a domingos a las 21 a partir del 12 de enero, con su espectáculo, junto al grupo, en el que destacan su desenfado y picardía con la intención de “devolverles la risa a los argentinos y a las argentinas”. Las entradas se adquieren por Plateanet.Costa será la protagonista de la sátira dirigida por, acompañada pory el debutantemás, coreografiados porLa capocómica dice no tener la menor idea de cómo llegó al poder, ya que de un momento al otro se convirtió en presidenta de los argentinos y argentinas. En su campaña prometió devolverles la risa, pero en Casa Rosada, no todo es color de rosa: desde las sombras, un trío de inescrupulosos –– intentarán hundirla, aunque un Ángel de la Guarda, enviado desde el Cielo, la protegerá en su tarea.Los arreglos vocales pertenecen a, el vestuario y la escenografía a, el desarrollo creativo a, la producción técnica a, la ejecutiva ay la general aEl musical, de, basado en “Perô ou les secrets de la nuit”, de, para toda la familia y un éxito en la última temporada europea, llega a la Argentina dirigido pory se verá en la sala Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857 los miércoles a las 19 a partir del 11 de enero, con entradas por Plateanet o en boletería.Se basa en una novela para chicos y chicas publicada en 1979, y que fue adaptada por Ponsioen, uno de los compositores más reconocidos del teatro infantil y juvenil holandés actual, que la estrenó en 1994. Desde entonces la pieza ha formado parte del repertorio clásico del teatro musical en escenarios de Suiza, Alemania, Holanda, Italia y Croacia.Pieró y Colombina, quienes se conocen desde pequeños, viven en dos casitas blancas y su latente amor espera siempre encontrarlos, pero la llegada de Palettino trunca esa suerte y comienzan los desencuentros: el amor ideal, el amor no correspondido, el amor en sus tantas formas, las vueltas del amor, el amor posible; allí están la aceptación y el rechazo.Actúan, con escenografía derealización de títeres de, vestuario de, video de, letras de canciones de letras de Jy dirección musical del último.(S)Esteban Menis se hace preguntas en "Deforme", en AbastoEl actorse presentará con su espectáculo, con música de Nico Sorín, una mezcla entre el stand up y lo teatral en la que la verdad y la mentira se mezclan, en la sala B de la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, los miércoles 18 y 25 de enero a las 20, sin que se suspenda por lluvia.Dice Menis, autor del texto y también director:Los tickets se pueden adquirir a través de https://entradas.cckonex.org/event/deforme-de-esteban-menis