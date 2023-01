Kreplak a la oposición:"Lo que molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo"

Kreplak: "Si tanto les importa la salud los invito a dar la discusión y votar los proyectos sanitarios bonaerenses que hace meses ignoran".

Estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población. La compra de elementos de prevención y cuidado de la salud sexual no es algo nuevo. Siempre se hizo y todos los insumos tienen que ser proveídos por el Estado. Nada sorprende. Mal informan y confunden 👇 pic.twitter.com/m6ZMVXfkNt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 3, 2023

"Las compras de estos elementos no son nuevas. (El expresidente Mauricio) Macri lo hizo, (La exgobernadora María Eugenia) Vidal también, pero de una manera que se derrochaba muchísima cantidad" Nicolás Kreplak

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo este martes que "lo que más molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo", al responder por redes sociales a representantes de Juntos por el Cambio que cuestionaron el uso de recursos para la compra de productos vinculados a la salud sexual."Estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población", indicó Kreplak en su perfil de Twitter y agregó que "".El mensaje fue dirigido a representantes de Juntos por el Cambio, que a través de la misma red social cuestionaron la compra de geles íntimos y por el que presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados bonaerense.Kreplak publicó un enlace que redirecciona a la Ley Nacional De Respuesta Integral Al Vih, Hepatitis Virales, Otras Infecciones De Transmisión Sexual -ITS- y Tuberculosis publicado en el Boletín Oficial de la Nación y destacó que el "capítulo VI, punto 5 inciso J, lo deja muy claro"."Las compras de estos elementos no son nuevas. (El expresidente Mauricio) Macri lo hizo, (La exgobernadora María Eugenia) Vidal también, pero de una manera que se derrochaba muchísima cantidad", agregó.El ministro de Salud bonaerense explicó que "en particular el proceso de compra iniciado para la adquisición de geles, tiene como objetivo el cuidado de la salud sexual de varios grupos poblacionales, pero además significa un ahorro para el Estado bonaerense" y detalló que este producto "en el mercado sale casi $2.000 y nuestro precio de referencia es de $500".En este sentido, aseguró que "siempre se entregó el gel de 2gr en conjunto con el preservativo, pero no toda la población utiliza ambos"."Lo que más molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo", indicó sobre el final Kreplak y añadió: "A todos: mayorías y minorías. Y a la oposición que evidentemente tanto le importa la salud bonaerense los invito a dar la discusión y votar los proyectos sanitarios que hace meses ignoran en la Legislatura".