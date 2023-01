Los 91 años de Carlos Saura, un cineasta prolífico, exquisito y consecuente con sus ideas

Carlos Saura / Foto: Ramiro Gómez

Fragmento "Los golfos" VER VIDEO

Trailer "La caza" VER VIDEO

Fragmento "Llanto por un bandido" VER VIDEO

Trailer "Peppermint Frappe" VER VIDEO

Trailer "Ana y los lobos" VER VIDEO

Trailer "Deprisa, deprisa" VER VIDEO

Trailer "¡Ay, Carmela!" VER VIDEO

Trailer "Flamenco, flamenco" VER VIDEO

Trailer "Fado" VER VIDEO

La suerte del cineasta español Carlos Saura, creador de hitos de la pantalla como "Ana y los lobos" y "Cría cuervos", que mañana cumplirá 91 años, hubiera sido distinta si la primera parte de su carrera no hubiera transcurrido durante el franquismo.Saura evitó el choque frontal con el régimen, por lo que su colega Juan Antonio Bardem había sufrido persecución y cárcel - estuvo entre rejas y debió suspender el rodaje de "Calle mayor" (1956) por su militancia comunista - y eligió el camino de la alegoría, de la metáfora, del guiño, y así les abrió el camino a directores como Jaime de Armiñán, José Luis Borau, Mario Camus y Jaime Chávarri, que tras la muerte del "Caudillo" Francisco Franco pudieron hablar de España, de su Guerra Civil y otros ítems de su historia con herramientas parecidas a las suyas.Creador mayor y prolífico, marcó esa ruta con una estética muy refinada en la que no fueron ajenos los fotógrafos que eligió y respondían a los nombres de, entre otros, además de sus propios intereses estéticos, a lo que agregó una coherencia ideológica inquebrantable.Nacido en Huesca, Aragón, en 1932, vivió con su familia en zonas republicanas durante el conflicto, hasta que en 1941 se estableció en Madrid para ejercer la fotografía, una de sus actividades predilectas hasta el día de hoy; hasta que a los 29 años creyó que el cine era lo suyo y se inscribió en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC), donde obtuvo el título de realizador en 1957 con el cortoy más tarde consiguió trabajo como profesor de prácticas escénicas.Su debut en el largometraje fue con(1960), un acercamiento a la juventud marginal española con influencias del Neorrealismo italiano que, al ser candidato a la Palma de Oro en Cannes, despertó las iras de la censura franquista por mostrar una realidad ajena a los mantones y las 'españoladas' al uso, inevitables en una industria presa de la liviandad y del concepto propagandístico.Fue en ese festival cuando, quien había llevado la mexicana-estadounidense "La joven", y de quien se declaró su ferviente discípulo.Su segunda película,(1964), con Francisco Rabal, se acercaba a la vida de un bandolero rural seguido por un campesinado que al final traiciona, y en la que quiso ubicar a Buñuel como actor en el papel de un verdugo. La censura hizo cortar las secuencias en que aparecía el gran creador y el filme pudo ser estrenado, aunque sin éxito.Luego de esos tropiezos siguió ejerciendo comoe inicióa partir de 1965, cuando dirigió, una áspera alegoría sobre el poder y las clases sociales en su país, que le ofrendó su primer Oso de Oro en Berlín como director.Fue entonces cuando conoció a Geraldine Chaplin, quien venía de filmar "Doctor Zhivago" y con quien convivió hasta 1979, y a la que colocó de protagonista en "Peppermint frappé" (1967), "Stress-es tres-tres" (1968) y "La madriguera" (1969) - en "El jardín de las delicias" (1979) fue una extra sin acreditar - y más tarde en "Ana y los lobos" (1973) y su continuación "Mamá cumple cien años" (1979), junto al exiliado argentino Norman Briski.Mientras tanto la dupla trabajó en(1976), con otro exiliado, Héctor Alterio,(1977), también con Briski, y(1978), películas enfocadas en lo político, social y psicoanalítico, que en algunos casos contaron con la colaboración en sus guiones dey donde el inmediato pasado español surgía como antes hubiera sido imposible.Sin Geraldine en los elencos, la filmografía de Saura -que en la Argentina no se conoce completa- siguió con(1981), sobre jóvenes desorientados, y ese mismo año su amistad con el bailarín Antonio Gades lo llevó a inaugurar juntos su ciclo de flamenco iniciado cony completado con(1983) y "El amor brujo" (1986).Otras de sus películas fueron, con Assumpta Serna, y(1982), con Isabelle Adjani,(1984), con Fernando Fernán Gómez, Laura del Sol y Antonio Banderas,(1988), con Omero Antonutti y Eusebio Poncela,(1989), con Juan Diego,(1990), con Carmen Maura y Andrés Pajares, y la vuelta al musical con(1992), ya sin Gades."Cuentos de Borges", junto a varios realizadores españoles y entre ellos el argentino Héctor Olivera, con un elenco integrado porn y los localesVolvió al cine de argumento con, con Banderas y Francesca Neri, más(1999), con Paco Rabal, y los musicales(1995),(2005),(2007),(2010) y(2016), a los que hay que agregar la híbrida(1998), rodada en la Argentina, conAquellos musicales también se alternaron con ficciónes, como "El 7° día" (2004), y "Buñuel y la mesa del Rey Salomón" (2007), una aventura surrealista que reunió al director aragones que fue su maestro, Salvador Dali y Federico García Lorca, interpretados por El Gran Wyoming, Ernesto Alterio y Adriá Collado.Su última visita al país fue para filmar, estrenada en 2015 durante la postrera edición del festival Pantalla Pinamar, en esa ciudad balnearia. El maestro volvió a seducir con sus espejos móviles, sus encuadres, sus proyecciones dentro de la proyección, sus movimientos de cámara, pero por fuera de su voluntad el asesoramiento recibido no alcanzó a incluir figuras centrales - José Larralde, Nacha Roldán, Teresa Parodi, Ramona Galarza - , a cambio de entronizar a otras surgidas del marketing o venidas de las márgenes del género.En 1997 adaptó al cine su propia novela,, y luego filmó entre otros títulos: el musical(2002) y el biodrama(2009, en Italia), las tres desconocidas por estas playas.En 2021 presentó, una ficción con eje en la música y danza de México y ya en 2022 estrenó el documental "Las paredes hablan", acerca de muralistas urbanos, y comenzó la preproducción de un largometraje acerca de Johann Sebastan Bach.Ese mismo año Carlos Saura recibió el Goya de Honor a la trayectoria en la 37ª edición de los galardones que entrega la Academia de Cine de España, que se suma a otros de los que recibió: Mención especial del Festival Internacional de San Sebastián 1958 por el corto "Cuenca", Oso de Plata al mejor director en Berlín 1966, por "La caza", uno similar en 1968 por "Peppermint frappé", y otras tantas distinciones que se pueden conocer a través de las plataformas virtuales.