"Los argentinos merecemos contar con un servicio de justicia digno"

Fernández afirmó que el impulso del juicio político a la Corte busca "calidad institucional"

Obras y equipamiento para la Red Federal de Genómica

El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que promovió el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en "búsqueda de calidad institucional", al advertir queEl mandatario indicó que busca "poner ese debate en la sociedad argentina", al exponer que este año se cumplen 40 años de democracia y "ese es un tema pendiente".En virtud de ese aniversario, Fernández consideró además que "debiéramos estar trabajando todos unidos más allá de las distinciones partidarias".El mandatario se expresó en estos términos al inaugurar, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, obras y equipamiento para la Red Federal de Genómica en el Instituto ANLIS Malbrán.Fernández advirtió que la pandemia de coronavirus "nos hizo ver la importancia que tiene contar con recursos, tecnologías, científicos y médicos, y lo importante que es el personal de la salud", y reafirmó que "algunos pensamos que el Estado necesariamente debe estar presente para hacer mejor las vida de los ciudadanos".Reafirmó queEn esa línea, sostuvo que "no hay mejor dinero que el que se invierte en educación, salud, ciencia y tecnología" porque, dijo, "allí está el futuro y la riqueza de las sociedades" y una "sociedad vive mejor porque se educa y porque cuenta con la medicina que necesita".También destacó que, a partir del anuncio del nuevo equipamiento inaugurado,, enfatizó Fernández.Por su parte, Vizzotti subrayó que "el Estado tenía una deuda con Anlis-Malbrán y lo que estamos anunciando hoy es una ganancia para todo el país, no sólo para el instituto", dijo la ministra en el mismo acto junto al presidente Fernández y el titular de Anlis-Malbrán, Pascual Fidelio."Cada paso que hacemos -precisó la ministra- no es sólo pensando en ampliar derechos, en favorecer el acceso a la salud, sino también que es con proyección regional para avanzar estratégicamente en la autosuficiencia al acceso de insumos críticos".Fernández, Vizzotti, y Fidelio anunciaron la compra de nuevo equipamiento de la Red Federal de Genómica y Bioinformática (RFGB) con una inversión aproximada de 2,5 millones de dólares con fondos provenientes del Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas aprobado por el Congreso en 2020 para morigerar los efectos de la pandemia.El equipamiento consta deLa RFGB desarrolla en las 24 jurisdicciones del país capacidad estructural, tecnológica y humana para establecer Centros de Secuenciación Genómica y de Análisis Bioinformática de datos a los fines de contribuir a la generación de información relevante para la toma de decisiones en el marco de una salud integral, indicaron.Además, se presentaron cincoaplicados a la remodelación de los laboratorios de biología molecular, de la planta de producción de biológicos y de la receptoría de análisis.Alberto Fernández visitó por segunda vez durante su gestión el Instituto, y a consideración de Fidelio, sirvió para ver un "antes y un después" del Anlis-Malbrán, y destacó que "es el primer Presidente en visitarlo"., aseveró Fidelio, quien destacó la ampliación presupuestaria."En el 2020 el 90% del presupuesto estaba destinado a sueldos, no había para inversión. Hoy es el 49%, y el resto está destinado a bienes, servicios, equipos y obras. Y esto se hizo con esta gestión".El Presidente realizó una recorrida, junto a la ministra Vizzoti y Fidelio, por las 5 obras que se inauguran en el predio central de la Anlis-Malbrán, una superficie total de 753 metros cuadrados con una inversión de 376.565.937 millones de pesos.