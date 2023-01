"Scaloni está en la mesa de los grandes", afirmó Ricardo Gareca

Foto: Maximiliano Luna.

"Me encantó la faceta de líder de Messi"

El entrenadoraseguró este martes que Lionel Scaloni, observado de reojo en sus inicios con el seleccionado argentino,"Siempre hay casos de excepción.. Más allá de la capacidad, Scaloni comienza su carrera deportiva., está en la mesa de los grandes y va a quedar en la historia. Ahora comienza su carrera deportiva", señaló Gareca, en diálogo con TyC Sports, sobre el tercer seleccionador campeón del mundo con Argentina, después de"Más allá de todo esto, si él no se prepara, si no lo acumula como experiencia y no tiene los pies sobre la tierra, que estoy seguro que lo tiene, debe sostenerlo", agregó el exseleccionador de Perú.Gareca consideró que el comienzo de la historia de Scaloni con Argentinapor la juventud del propio exdefensor de Newell's Old Boys y Estudiantes La Plata.El exdelantero de Vélez Sarsfield, Boca Juniors y River Plate también hizo mención al crack rosarino Lionel Messi, quien finalmente concretó su anhelado sueño de levantar la Copa del Mundo.. Más allá de la virtud que tiene, me gustó verlo en esta faceta de líder, que se enojó en los momentos que se tenía que enojar. Siempre te deja cosas interesantes. Me gustó su faceta de líder para comandar al equipo", dijo Gareca."Messi despierta un sentimiento de amor, de fanatismo. Los hinchas de Messi son fanáticos. Se lo va a comparar con los mejores de la historia, no hay ningún tipo de duda", indicó el "Tigre".