Milani negó toda vinculación con la AFI: "Quisieron crear una pantalla de humo"

El exjefe del Ejército César Milani aseguró este martes que "quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible", en respuesta a las versiones periodísticas que lo vinculan con el funcionamiento de una supuesta "mesa militar" en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)."Quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible. Quieren desviar la atención de la promiscuidad que hay entre el macrismo, gente del partido judicial y operadores mediáticos", afirmó Milani en declaraciones a radio AM 990.De esta forma, el teniente general retirado respondió a las versiones periodísticas que lo vinculan con una supuesta "mesa militar" en la AFI que serviría para escuchas ilegales.El hecho surge luego de que se difundieran nuevos intercambios que habría mantenido el ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en su celular. "Yo hace ocho años que no piso una dependencia oficial del Gobierno de ningún tipo ni que tampoco veo a (el titular de la AFI) Agustín Rossi. No tengo absolutamente nada que ver porque no conozco a nadie que trabaje ahí", remarcó Milani.En ese sentido, criticó al periodista Daniel Santoro, a quien calificó como "calumniador, operador político y difamador"."Tendría que haberme llamado y preguntado sobre las cosas que sacó en Clarín, que son absolutamente falsas. Eso es buen periodismo", subrayó.También criticó al periodista de La Nación Joaquín Morales Solá, quien mencionó en su publicación a Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román como "espías de las Fuerzas Armadas".Milani aseguró que las personas mencionadas "no son militares" y que incluso uno de ellos "ahora parece que trabajó con (la exministra Patricia) Bullrich en el Ministerio de Seguridad"."Son capaces de mentir y decir cualquier barbaridad. Están tratando de defender la promiscuidad que existe entre sectores de la oposición macrista, sectores del poder judicial y algunos patrones de Santoro", completó Milani.