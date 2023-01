Denunciaron que la causa por la venta ilegal de terrenos en Olavarría “está paralizada”

Mercedes Landivar, presidenta del interbloque de concejales del Frente de Todos.

La presidenta del interbloque de concejales del Frente de Todos (FdT) de Olavarría, Mercedes Landivar, aseguró este martes que la causa que se sigue por la supuesta venta ilegal de terrenos en ese Municipio bonaerense “está paralizada” y denunció además que existe “toda una organización delictiva en la que están involucrados policías, escribanías, punteros barriales y funcionarios del Ejecutivo local”, que encabeza el intendente Ezequiel Galli de Juntos por el Cambio (JxC)., uno de los sindicados como parte de la organización que vendía terrenos en forma ilegal,"Solicitamos la investigación de los casos que los damnificados comentaron, pero la causa judicial está paralizada en la fiscalía. Desde el Concejo Deliberante se hizo un dictamen luego de escuchar las declaraciones de los compradores, los funcionarios responsables y algunos miembros arrepentidos, pero no hubo respuestas ni de la Fiscalía ni del Ejecutivo local”,, que solo imputó a cuatro personas, entre ellas Peralta y el funcionario asesor Mariano Ciancio, “quien respondía directamente a Galli”.“Es llamativo que Peralta nunca fuera llamado a declarar en indagatoria cuando él mismo se definió como un puntero barrial que respondía a JxC y que prestaba la firma. Era un perejil”, sostuvo LandivarPor otra parte,, aseveró.Al respecto, enfatizó:según aseguro meses atrás la fiscal (María Paula) Serrano”, por lo que se estima un caso de 100 millones de pesos.“Sin dudas, hay toda una organización detrás de estas ventas ilegales que incluyen a policías, escribanías, punteros y funcionaros municipales. Esta persona –Claudio Peralta- nunca pudo haberse manejado en soledad. Es obvio que hubo toda una articulación desde el Municipio”, aseguró.TambiénDesde el FdT de Olavarría emitieron el pasado lunes un comunicado en el que señalaron que desde ese espacio “no se podía permitir que la impunidad se imponga sobre la verdad, que un delito millonario se le atribuya solo a un joven que claramente no podría nunca haber actuado en soledad”., reclamaron.“Solicitamos al Fiscal General Marcelo Sobrino que con la misma premura que impulsó la investigación de los hechos represivos, exija celeridad a la fiscal Paula Serrano, que instruye la causa de los terrenos, que hace un año no registra avance”.“¿Cómo puede ser que una causa que tiene denuncias del año 2019, en la que hay un centenar de vecinos de Olavarría perjudicados, duerma el sueño de los justos?”, se preguntaron desde la oposición local.Hasta el momento, con firmas de distintos profesionales de la ciudad.El pasado lunes, Peralta fue detenido por la Policía luego de que se atrincherara con un cuchillo en un kiosco de esa ciudad bonaerense, donde el reclamo del puntero de JxC para que lo citen a declarar terminó con una represión policial contra los vecinos.