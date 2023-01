Sileoni confirmó que las clases comienzan el 1 de marzo en territorio bonaerense

"Lo que intenta hacer el Presidente es ponerle un límite institucional" a la Corte Suprema

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, afirmó que, "en términos institucionales, lo que intenta hacer el presidente (Alberto Fernández) es poner un límite" a la Corte Suprema.



"Tenemos que volver a una normalidad institucional en la Argentina. El Poder Judicial no brinda esa expectativa de confianza en la sociedad. En términos institucionales, lo que intenta hacer el presidente es poner un límite", señaló el titular de la cartera educativa bonaerense en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.



La decisión de iniciar un proceso para la remoción de Rosatti está motivada tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro, y la medida cautelar dictada en favor de la ciudad de Buenos Aires en relación a la masa de impuestos coparticipables.



En los intercambios de mensajes, Robles le indicaba al funcionario porteño qué estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.



"No puede ser que todos los días tengamos una sorpresa por parte de la Justicia o de la Corte. Se produce un fraude siempre para el mismo lado; siempre menos derechos para los sectores populares. Las cautelares se hacen para impedir derechos. Me parece que el camino institucional es el único posible y lo tenemos que ejercer", concluyó.