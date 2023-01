El Presidente designó a Antonio Aracre como jefe de asesores

Fernández oficializó el nombramiento de Antonio Aracre como jefe de asesores. /Foto: TW.

Designación de Antonio Aracre como nuevo jefe de asesores presidenciales VER VIDEO

El presidente @alferdez me honró designándome como su jefe de asesores en el gobierno desde el 1/2. Una oportunidad única para aprender acerca del estado y contribuir en todo lo que pueda para construir la Argentina que todos queremos y nos merecemos. 🧵 pic.twitter.com/oYeYbwmaFB — Antonio Aracre (@tonyaracre) January 3, 2023

El presidente Alberto Fernández recibió este martes en la Casa Rosada al exCEO de la empresa Syngenta, Antonio Aracre, quien asumirá formalmente su cargo de jefe de asesores del Gabinete el próximo 1 de febrero.Al término de su encuentro con el mandatario, Aracre expresó su intención de, con el fin deAsí lo indicó en declaraciones que formuló a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, en las que reafirmó"Cuando llega el momento de articular transformaciones a través de una ley, si no hay diálogos y acuerdos en el Congreso, las leyes no salen", sostuvo el exCEO, quien recientemente renunció a su puesto en la compañía, luego de 36 años.Al presentarse a los periodistas, junto a la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, el futuro jefe de asesores del Gabinete anunció que asumirá el cargo el 1 de febrero próximo porque tiene "compromisos previos" que cumplir."Voy a trabajar en todos los temas en que el Presidente necesite información pero, en particular", puntualizó, la relación con el mundo privado y sentar en una "mesa" al Gobierno y la oposición política y también los sindicatos.