El asesor de Rosatti se negó a entregar sus teléfonos a la Justicia, aseguró Zamora

El titular de la Corte junto a su hombre de confianza, Silvio Robles / Foto: Sebastián Granata.

La negativa del imputado a entregar el celular

El Dr. Silvio Robles, a quien denuncié en la Justicia Federal por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes, no quiso entregar sus teléfonos.



El juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari imputó y ordenó el secuestro del teléfono celular de Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, luego de una denuncia presentada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora , quien aseguró este martes que el imputado "no quiso entregar sus teléfonos".Tras la presentación formulada por Zamora, el magistrado envió el lunes un oficio a través de la Policía Federal para anoticiar a Robles sobre el celular que es de uso habitual y también “otro aparato de telefonía celular que tenga en uso (personal u oficial) ”.En el oficio el magistrado le hace saber, además, queTambién, en otroLa denuncia del gobernador Zamora se originó tras las filtraciones de chats en los cuales Robles mantenía una conversación con el ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro , en las cuales se coordinaban estrategias frente al litigio por la coparticipación que la Nación mantiene con el Ejecutivo que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.El gobernador informó este martes en sus redes sociales que"Sólo se habría limitado a hacer una presentación al Juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial", afirmó Zamora.En esa línea, sostuvo que "con esto, en vez de ayudar a aclarar -si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado- oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN", y "sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país...""Dr. Rosatti, vuelvo a preguntarle, que hará ud. ahora?… la Patria no se merece esto", manifestó el gobernador al finalizar su publicación.El lunes, en sus redes sociales, Zamora había hecho una denuncia penal ante el fiscal federal en turno de Santiago del Estero contra "el Dr., atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal".Zamora solicitó "como" y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr "la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes"."Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la Nación, que es el federalismo, sino que, además frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho", alertó.Zamora sostuvo que "se han difundido mensajes presuntamente emitidos desde el teléfono de Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA), de".