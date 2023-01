"Juntos por el Cambio se apropió del Poder Judicial para perseguir opositores"

El titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, es cuestionado por sus vínculos con Juntos por el Cambio. / Foto: Analia Garelli

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich afirmó que existe una "parcialidad manifiesta" por parte de una Corte Suprema que "responde" a Juntos por el Cambio (JxC) y aseguró que acompañará el pedido de juicio político que, junto a otros mandatarios provinciales, el presidente Alberto Fernández impulsará contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti."Es nuestro deber hacer observar objetivamente y hacer valer el juicio político cuando existe una parcialidad manifiesta de la Corte que implica no cumplir con la Constitución", afirmó Capitanich en declaraciones a la radio online Futurock.Alberto Fernández se reúne con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el pedido de juicio político contra Rosatti, según indicaron fuentes oficiales.La decisión del jefe de Estado está motivada tras la difusión de unas conversaciones de chat que Silvio Robles, vocero de Rosatti, mantuvo con el ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro.En esos intercambios, Robles le sugería a D'Alessandro maniobras para favorecer la posición del distrito porteño en el litigio que mantenía con la Nación por los fondos coparticipables, antes que el Corte dictara una cautelar favorable al reclamo que mantenía la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta., apuntó el mandatario chaqueño.Asimismo, sostuvo que la Corte no puede "asumir funciones de carácter legislativo" sin que haya ninguna reacción y que el fallo en la coparticipación "afecta al resto de las jurisdicciones en la distribución" de los recursos."Esto se tiene que dirimir en el Congreso. Si no se cuenta con los apoyos correspondientes queda claro que tenemos que manifestar nuestra posición", subrayó.En ese sentido, el gobernador aseguró que no le tienen "miedo a nada ni a nadie" y señaló que se trata "verdaderamente de la cloaca judicial".. Reivindicamos lo que objetivamente nos corresponde", apuntó.Además, el gobernador recordó haber hablado con el presidente sobre la posibilidad de pedir el juicio político nueve meses atrás ya que se trata de "la crónica de un fallo anunciado"."Acá el problema central es político,, para defenestrar el sistema republicano de Gobierno y para destruir el federalismo en argentina. Esta apropiación de la justicia constituye un hecho de gravedad institucional", completó Capitanich.