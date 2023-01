El Presidente aseguró que ahora con Lula la relación con Brasil se facilitará. Foto: Cris Sille

Fernández aseguró que su par brasileño "tiene una mirada mucho más realista el mundo y del Brasil de hoy"Foto: Cris Sille

Políticas regionales y con la Unión Europea

El Presidente argentino visitó a Lula en su asunción.

La guerra en Ucrania, también en la agenda

El presidente Alberto Fernández afirmó que a partir de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil "todo será más fácil" en la relación bilateral, al destacar quey el fortalecimiento de los procesos de integración regional.En una entrevista publicada este martes por el diario brasileño O Globo,que la que tenía Jair Bolsonaro, el mandatario saliente, quien eligió mantener un vínculo distante con la Argentina y parte de la región.que se desarrolló el domingo y a la cual asistió el presidente argentino , quien mantuvo además una reunión bilateral con el flamante gobernante del país vecino."En los cuatro años de Bolsonaro me encargué que el vínculo entre Brasil y Argentina se deteriorase lo mínimo posible. Era una relación que en verdad se deterioraba por la actitud de Bolsonaro, que era desafiadora, de malos tratos, agresiva", describió Fernández.El mandatario argentino aseguró en ese sentido que "siempre" intentó callarse "para preservar" el vínculo" con Brasil con el propósito de "no deteriorarlo más".con la llegada de Lula a la Presidencia, el mandatario"Conversé mucho con Lula en los últimos tiempos . La percepción que tuve de su discurso de asunción es de que tiene una mirada mucho más realista el mundo y de Brasil. Él tiene valores similares sobre la necesidad de enfrentar el desafío de alcanzar una mayor justicia social. Lo más importante es que creemos en la unidad latinoamericana y en la idea de volver a fortalecer la región como un polo económico y de desarrollo", destacó Fernández.Por eso,y destacó que Brasil "tiene el mayor PIB de América del Sur".Además evaluó que con Lula, la nación vecina retornará a la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) yFernández se pronuncióy de darle al bloque regional "una modernización institucional", tal como lo reclama el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.Fernández analizó que el "esfuerzo de la Unión Europea (UE) para tener un acuerdo con el Mercosur muestra justamente eso" y propugnó "fortalecer la región porque así seremos mucho más fuertes", al tiempo que enfatizó que "Lula dice eso en su discurso".Paralelamente,"Creo que tenemos que mejorar nuestro vínculo con Europa y tenemos una oportunidad. Pero quiero un acuerdo más justo. Como está hoy es inviable y no por decisión de Brasil o de la Argentina. Es impracticable porque Francia no quiere terminar con los subsidios agrícolas", señaló.Asimismo, en otro aspecto,Sobre este punto, analizó que el "hemisferio sur está muy afectado" y aseveró que desde la presidencia pro tempore de la Celac intentó que América Latina "estuviese muy presente en la discusión sobre la guerra" entre Ucrania y Rusia."Estuve en la reunión del G7, también hablamos en la reunión del G20. Nuestra posición es que mientras en el Norte tiran misiles, en el Sur se pasa hambre. El hemisferio Sur debe reaccionar y ser escuchado", recordó.Por otra parte,"Nos preocupa mucho lo que acontece en el el país. Todos vemos la inmigración de los venezolanos hacia nuestros países. Lo que dijo el gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a los europeos es que es que el bloqueo es imperdonable porque castiga a las personas".Fernández opinó que la "solución no era la invasión militar que propugnaba el expresidente Donald Trump, la solución es que los venezolanos negocien, dialoguen".El mandatario explicó que Argentina es "parte del grupo de contacto, liderado por Noruega" y "votamos en la ONU contra un informe contrario a Venezuela elaborado por Michelle Bachelet", exalta comisionada por los derechos humanos de la ONU.