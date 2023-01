Cancillería recordó el 190° aniversario del inicio de la ocupación británica de Malvinas

Excombatientes: "Sin Justicia no puede haber un reclamo de soberanía"

El Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, recordó hoy el 190° aniversario de la usurpación británica a las islas Malvinas y consideraron que "no puede haber soberanía posible si el Poder Judicial está en manos de una corporación política que es ajena a los intereses nacionales".



"Son 190 años de usurpación británica. Es tiempo de innovar y hacer uso del derecho que nos asiste en el reclamo de soberanía, fortalecer la Democracia. En un nuevo año, advertimos un deterioro de la calidad institucionalidad de la democracia, por ello hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas. No hay soberanía posible cuando queda cada día más en evidencia que el Poder Judicial de la Nación está en manos de una corporación política ajena a la defensa de los intereses nacionales, y peor aún, ajenos al mandato que todo ciudadano argentino tiene, que es Defender la Soberanía Nacional", indicaron desde el Cecim de La Plata a través de un comunicado.



Los veteranos de Guerra señalaron que los jueces de la Corte Suprema de la Nación, "nada hacen con causas que están directamente ligadas a temas de soberanía".



"Hoy los Ministros de la Corte envían a sus “bufones” a planificar junto a (el magnate) Joe Lewis, representante de los intereses británicos en la Argentina, en el usurpado Lago Escondido, un escenario para alejar a nuestro pueblo de usufructuar en el futuro de los vienen naturales que este territorio nos ofrece", afirmaron.



Finalmente, aseguraron que los ex soldados conscriptos, combatientes en Malvinas, "sufrieron las consecuencias de una Corte Suprema que no ha sido capaz de analizar la cuestión de fondo sobre las torturas, vejaciones y graves violaciones a los derechos humanos" que sufrieron durante la Guerra por las Islas Malvinas.