Una decena de amigos de Fernando declararán en el segundo día del juicio

La novia de Fernando no estaría en condiciones de prestar declaración.

Los rugbiers imputados comparecieron a la primera audiencia de este lunes. / Foto: Diego Izquierdo.

La segunda jornada del juicio a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes aincluirá este martes el testimonio de una decena de amigos que veraneaban junto a la víctima en la localidad balnearia de Villa Gesell al momento del crimen.Fuentes cercanas a la familia del joven asesinado indicaron que, si bien está programa la declaración en primer término de la novia de Fernando, ésta no estaría en condiciones de hacerlo.Tras la primera audiencia del proceso oral realizada este lunes, en la que brindaron declaración los padres de la víctima, Graciela Sosa Osorio y Silvino Báez , la nueva ronda de testimonios se pondrá en marcha desde las 9 ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Dolores.Si bien como primera testigo del día estaba pautada Julieta Rossi, la joven con quien Fernando salió casi un año hasta el momento del homicidio, el abogado Fernando Burlando, quien encabeza junto a Fabián Améndola la representación de la familia del joven asesinado, aseguró a Télam que "Juli no va declarar" porque no estaría en condiciones de hacerlo.La joven se encontraba dentro del bolichela madrugada del 18 de enero de 2020, cuando él y sus amigos fueron expulsados del local por un presunto encontronazo con el grupo de rugbiers acusados y luego fueron atacados en la vereda de enfrente.De ese modo, el primero en declarar ante los jueces, será el padre de la novia,Luego lo harán los diez amigos de la víctima que veraneaban junto a él en Gesell, muchos de los cuales también fueron agredidos por los acusados al momento del ataque frente al local bailable.Por la agresiones que sufrieron al menos cinco de ellos -, los rugbiers están imputados por el delito de "lesiones leves", que se suma a la acusación principal del juicio por "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".Según informó Burlando, tras haber declarado como testigos en la primera jornada, los padres de la víctima presenciarán esta segunda audiencia en la sala de la Cámara de Apelaciones, ubicada en el primer piso de los tribunales de Dolores.Por su parte, fuentes cercanas a la defensa señalaron los ocho imputados -- volverán a estar presentes, al igual que en la apertura del debate oral.