Confirman la grilla completa del Festival Medio y Medio en Punta Ballena

Hilda Lizarazu, una de las figuras del festival en Maldonado.

El tradicional Festival Medio y Medio, que se realiza en el homónimo club de jazz y restaurante ubicado a 100 metros de Playa Portezuelo, en Punta Ballena, en el departamento uruguayo de Maldonado, dio a conocer la grilla completa de su 27º edición, en la que destacan figuras comohistórico corista de Los Rolling Stonesentre tantos.Aunque ya se habían revelado semanas atrás los números que serían parte del encuentro durante la temporada veraniega 2023, no se había precisado el día en que actuaría cada uno.Tras la apertura del pasado 27 de diciembre a cargo de Francisco Fattoruso, en el ciclo Martes On Fire; mañana iniciará una seguidilla de conciertos que se extenderá hasta el 25 de febrero, con shows prácticamente diarios de artistas locales e internacionales.La siguiente es la nómina completa de artistas por día. En todos los casos, el horario de inicio de los shows está previsto para las 22.En enero, todos los martes: Zorrito Von & Los Gudstocks, el 3/1 con Jimmy Rip; el 10 con Julieta Rada; el 17 con Hilda Lizarazu y finalmente el 24 el Festejo de cumpleaños del Zorrito Von Quintiero.El viernes 6, Bernard Fowler. el sábado 7, Kevin Johansen; el viernes 13, Cruzando el Charco; el sábado 14, Catupecu Machu; el jueves 19, Dante Spinetta; el viernes 20, Ca7riel & Paco Amoroso; el sábado 21, La Delio Valdez; el viernes 27, Coti y el sábado 28, Miranda!En febrero: el jueves 2, Hugo Fattoruso & Yahiro Tomohiro; el viernes 3, Martín Buscaglia & Los Bochamakers; el sábado 4, Cuarteto de Nos; el jueves 9, Fernando Cabrera + Rossana Taddei; el viernes 10, Lisandro Aristimuño; el sábado 11, Paulinho Moska & Mart'nália; el viernes 17, Pedro Aznar; el sábado 18, Gustavo Cordera; el domingo 19 y lunes 20, Os Paralamas Do Sucesso; el viernes 24, Laura Canoura y el sábado 25, La Triple Nelson + Sergio Dawi.