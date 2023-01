Lula desplegó una jornada hiperactiva, con mandatarios, decretos y un ojo puesto en la Bolsa

Boric se reunió con Lula y dijo que trabajarán para que América Latina hable "unificada"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con su flamante par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, donde afirmó que existe una "complicidad" entre ambos gobiernos y comentó que dialogaron para fortalecer las instituciones regionales y "hablar desde América Latina al mundo, con una posición unificada".



"Ha quedado clara la complicidad que existe entre ambos gobiernos y la política de integración latinoamericana y sudamericana que vamos a llevar adelante, trabajando en conjunto, Chile y Brasil", dijo Boric a la prensa en el palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña.



El mandatario chileno estuvo acompañado durante la conferencia de prensa por su canciller, Antonia Urrejola, y la vocera presidencial, Camila Vallejo.



Boric se mostró relajado frente a las cámaras y comenzó hablando con las manos en los bolsillos del pantalón de un traje gris que vestía con camisa y sin corbata, como acostumbra.



El mandatario chileno comentó que ambos cruzaron invitaciones para visitas en sus países pero no dieron precisiones respecto a la fecha.



"Vamos a trabajar en fortalecer la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la Unasur, y nos la vamos a jugar para que la integración no sea solo en base a declaraciones", dijo y agregó que buscarán "hablar desde América Latina al mundo, con una posición unificada", prometió.



Al ser consultado si la presencia de Venezuela en la Unasur no sería un problema para la integración, respondió que ambos coincidieron en que "para lograr una solución a la crisis que ha vivido Venezuela, es importante que vuelva a reincorporarse a los circuitos multilaterales".



Y concluyó: "Los problemas no se resuelven aislando los países sino incorporándolos".



Luego de la reunión, Lula publicó una foto con Boric, tomados de la mano, en su cuenta de la red social Twitter.



"Me reuní con el presidente chileno Gabriel Boric y hablamos sobre el inmenso potencial de colaboración económica y el desarrollo de alianzas internacionales entre Brasil y Chile, para el desarrollo de nuestra región", escribió Lula.



En tanto, Boric eligió la misma red social para compartir fotos de la reunión, en las que se ven a ambos presidentes abrazados y otras con las funcionarias de su gabinete que también participaron del encuentro.



"En nuestra primera reunión bilateral con el Presidente de Brasil reforzamos la cooperación entre nuestros gobiernos y el trabajo conjunto en políticas de integración Sudamericana y Latinoamericana. Avanzamos unidos por el bienestar de nuestros pueblos!", expresó.



Boric llegó ayer a Brasilia para participar de la toma de posesión de mando de su par brasileño.