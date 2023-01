Martín Soria dijo que la justicia argentina "no es independiente ni imparcial"

Señaló que el pedido de juicio político a Rosatti "es la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas, de actitudes y fallos que son totalmente arbitrarios e injustificados" . / Foto: Pablo Añeli

"En los últimos años ha habido innumerables situaciones que dejaron ver que la Justicia en nuestro país no es ni independiente ni imparcial" Martín Soria

El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que hay un "relación promiscua" entre la Corte Suprema y el Gobierno porteño, sostuvo que el tema "no es ninguna novedad", y aseguró que los hechos de los últimos días dejaron al descubierto que "la Justicia en nuestro país no es ni independiente ni imparcial".En declaraciones a Télam, el funcionario sostuvo que "la connivencia entre Juntos por el Cambio (JxC), la Corte Suprema, sectores de la Justicia federal y grandes medios de comunicación lamentablemente no es ninguna novedad".Añadió que "la reciente filtración de chats y conversaciones que comprueban la relación promiscua entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad es el corolario de un proceso de degradación del Poder Judicial nunca antes visto en nuestra historia democrática".al frente del tribunal, pero "fue agravándose hasta llegar a la situación actual: una Corte Suprema que viola la Constitución e interviene en los otros poderes del Estado solo para garantizar los intereses políticos de Juntos por el Cambio"."En los últimos años ha habido innumerables situaciones que dejaron ver que la Justicia en nuestro país no es ni independiente ni imparcial", siguió Soria.En ese marco, añadió: "".Para el ministro "increíblemente, luego de tres años de impulsar reformas judiciales fundamentales y necesarias para nuestro país y de enfrentarnos a un bloqueo institucional nunca antes visto -paralizaron el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y el Senado-, la propia interna descarnada de JxC termina sacando a la luz y confirmando lo que todos los argentinos saben que ocurre".En ese sentido, argumentó:a costa de los bolsillos de los trabajadores".Más temprano, en declaraciones a FM Futurock, Soria había sido consultado justamente por sus declaraciones de que el escándalo de las filtraciones de los chats entre funcionarios, empresarios y jueces obedece a la interna opositora."Los únicos que se dedicaron durante cuatro años a hacer este tipo de espionaje fueron ellos", respondió.que anunció el presidente Alberto Fernándezy además "contrarios a la Constitución y a las leyes"."El último, quizás el más vergonzoso y más arbitrario, fue conceder una cautelar al Gobierno de la Ciudad barriendo sin ningún fundamento el federalismo en la Argentina, sólo con el objeto de financiar la campaña presidencial del jefe comunal", añadió.No obstante, indicó que "el mal desempeño no se agota en ese único y vergonzoso fallo de la coparticipación".