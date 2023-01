Segunda etapa del Dakar: Andújar, cuarto en quads, y Benavides, octavo en motos

🏁 Stage 2️⃣ - Quads ⚙️



Provisional top 3:

🥇 Alexandre Giroud

🥈 Pablo Copetti

🥉 Francisco Moreno Flores



🔴 Follow the other categories live:https://t.co/EvJJXn4o92#Dakar2023 pic.twitter.com/z6LreWDl1r — DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2023

Los campeones argentinos Manuel Andújar y Kevin Benavides se clasificaron este lunes en el cuarto puesto de la división quads y el octavo lugar de las motos, tras disputarse la segunda etapa del Rally Dakar en una ruta de 598 kilómetros (430 cronometrados) entre el Sea Camp, a orillas del Mar Rojo, y la ciudad de Al-Ula, al oeste de Arabia Saudita.Andújar (7240 Rally Team) quedó fuera del podio por un retraso en la parte final del segmento, que estuvo dominado con autoridad para el vigente campeón y líder de la general, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on).El piloto europeo firmó su victoria con un tiempo de 6:21:06, escoltado por el cordobés Pablo Copetti (+3:35), quien compite bajo bandera estadounidense, y el mendocino Francisco Moreno Flores (+5:29).En la tabla acumulada de la categoría, Andújar se ubica en el segundo lugar a 7:28 de distancia de Giroud, lo que anticipa un mano a mano entre los últimos dos campeones hasta el final del rally, el próximo 15 de enero.Andújar, de 26 años, quien corre con el escudo de Boca Juniors en su antiflama y las imágenes de Maradona, Messi y la Copa del Mundo en el casco, busca este año una revancha por su abandono en 2022 y a la vez aumentar el récord argentino de 7 coronaciones en quads desde la incorporación al Dakar en 2009.Por su parte, Benavides, único sudamericano campeón en motos (2021), sufrió este lunes un pequeño retraso en la general, luego de finalizar en el octavo puesto de la etapa que se adjudicó el estadounidense Mason Klein (Bas World KTM), pese a una penalización de 2 minutos.El salteño, que también sufrió un recargo de tiempo (1m.), retrocedió del segundo al cuarto escalón en la tabla acumulada con una diferencia de 2:25 respecto de Klein, quien desplazó del primer lugar a su compatriota Ricki Brabec (Monster Energy Honda).Brabec cayó hasta el sexto escalón tras quedar fuera de los 10 primeros arribos de la categoría, postergado por otros dos argentinos: Luciano Benavides (Husqvarna), duodécimo, y Franco Caimi (Hero Motorsports), decimocuarto.Tras llegar a la meta, Caimi se quejó por la dificultad de la segunda prueba: "Fue una etapa durísima, la verdad que no era necesario que nos hicieran hacer una etapa así en el segundo día de carrera. Da para replantearse mucho y ver cómo vamos a seguir, porque la verdad es que estamos reventados"."Fue muy larga, con 430 kilómetros de especial, muy demandante físicamente. Ahora hay que pensar en recuperar un poco en las horas que quedan del día para mañana estar lo mejor posible", agregó en declaraciones recogidas por el sitio Motorsport.El campeón qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) se llevó la victoria en autos en una jornada negativa para un serio aspirante como el francés Sébastien Loeb (Prodrive), que terminó en el puesto 59, con casi una hora y media de retraso, por tres pinchaduras de neumáticos.El piloto árabe aventajó por 14 segundos al neerlandés Erik Van Loon (Overdrive) y 5:05 al español Carlos Sainz (Audi), a quien a su vez escolta en la clasificación general con una diferencia de 2:12.El francés Stéphane Peterhansel (Audi), máximo ganador histórico del rally más extremo del mundo, fue 15to. (+32:22) y no pudo ingresar entre los 10 primeros, algo que sí consiguió el argentino Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) con un noveno puesto (+22:27).La jornada tampoco fue buena para el mendocino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme), que fue 41ro. (+1:08.33) y retrocedió del quinto al vigésimo puesto en la clasificación acumulada.En la división de los SSV, el argentino Jeremías González Ferioli (South Racing Can Am) terminó segundo detrás del polaco Marek Goczal (Energylanda Rally Team), ganador de la etapa y líder del rally que se disputará hasta el 15 de enero.El tercer parcial se desarrollará este martes entre Al-Ula y Ha'il con un trazado de 670 kilómetros, de los unos 447 formarán parte de la especial.