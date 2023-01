Cafiero: "La tensión la genera el Poder Judicial cuando avanza sobre los otros poderes"

Cafiero elogió la iniciativa de juicio político que el Presidente anunció en una carta porque permite "llevar adelante el mecanismo institucional, republicano" que está previsto en la Constitución Nacional para que "se abra una investigación".

El canciller Santiago Cafiero responsabilizó al Poder Judicial de generar "tensión" con los otros poderes del Estado al "avanzar" con potestades que le son propias al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, con decisiones que impactan sobre el "federalismo", como la referida a la masa de coparticipación destinada a la ciudad de Buenos Aires, que derivó en el anuncio del presidente Alberto Fernández de la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti."Ahora están todos hablando de la tensión, pero la termina generando el Poder Judicial cuando avanza sobre los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Ejecutivo", sentenció el canciller en declaraciones formuladas a Radio 10 desde Brasil, donde participó junto al mandatario del acto de asunción del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula Da Silva.En ese marco, al serque viajó al país vecino y señaló que el Presidente mantuvo además "conversaciones telefónicas" con los gobernadores como "parte del trabajo colectivo que se había hecho con respecto a las consecuencias que estaba padeciendo el federalismo".Además, insistió con que el máximo tribunal debería haber dicho -al pronunciarse en favor del planteo de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los fondos de la coparticipación- "de dónde se van a sacar los recursos y qué obras el Gobierno no va a hacer para cumplir con esa instrucción"."Si no, es muy sencillo", planteó Cafiero quien recordó que el Presupuesto votado por el Congreso Nacional para este año no tiene "esos recursos previstos".Incluso, reiteró que, justamente por ese motivo, para el oficialismo se trata de una medida "de imposible cumplimiento".este domingo en una carta porque permite "llevar adelante el mecanismo institucional, republicano" que está previsto en la Constitución Nacional para que "se abra una investigación en el seno del Congreso de la Nación" sobre la conducta de los integrantes del máximo tribunal.Incluso, señaló que se trata del "" en relación a sus conductas.En otro orden, fue consultado sobre este 2023 y evaluó que será un año "muy desafiante" que, "lamentablemente" seguirá "atravesado por la guerra"."La paz es urgente; la Argentina siempre va a estar dispuesta a colaborar", subrayó.También señaló que en 2023 "los argentinos y argentinas tendremos que definir nuestro proyecto de país" y recordó que sobre eso "hay cimientos que son inobjetables", entre los que mencionó "los cien mil millones de dólares de exportaciones, récord de de 2022".Finalmente abogó por "continuar financiando el crecimiento económico de dos años consecutivos" y que el año próximo "vuelva a ser un año de generación de empleo y generación de trabajo".