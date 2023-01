Djokovic tuvo una cálida recepción en su regreso a Australia

Cosas que nos gusta ver 😍@DjokerNole dentro de una cancha de tenis 👋 pic.twitter.com/Ls0ylBddx6 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 2, 2023

Nadal vuelve a perder en la United Cup y suma dos derrotas en la nueva temporada

El tenista serbio Novak Djokovic fue recibido este lunes a la mañana de manera afectuosa por parte del público presente en su primer partido en Australia luego de casi dos años en el marco de un encuentro de dobles del torneo internacional de Adelaida.Los aficionados recibieron al actual número cinco del ranking mundial con gritos de apoyo y el clásico "Novak, Novak" en una cancha repleta y en la que el serbio se quedó después del partido para firmar autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos.Djokovic hizo dupla con el canadiense Vasek Pospisil en el choque que cayeron ante Tomislav Brkic y Gonzalo Escobar por 4-6, 6-3, 10/5."Nole" había sido deportado antes del inicio del Abierto de Australia 2022 por su negativa de vacunarse contra el Covid-19, medida por la que recibió la orden de no ingresar al país durante tres años.Sin embargo, en noviembre pasado la veda fue levantada, por lo que tendrá la chance de conquistar su décimo título en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.El español Rafael Nadal perdió este lunes con el australiano Alex De Minaur 3-6, 6-1, 7-5 en Sydney por la United Cup y sumó la segunda derrota de la nueva temporada de tenis, en la que tiene como primer objetivo la defensa del título en el Aus Open, a disputarse en Melbourne durante la segunda quincena de enero.El actual número 2 del mundo cayó con el 24to. tenista del ranking mundial a 48 horas de un estreno con revés ante el británico Cameron Norrie (14to.) por el Grupo D del torneo mixto por equipo que inauguró el año de competencia.Nadal, ganador de 22 Grand Slam, firmó su derrota con con seis juegos perdidos de forma consecutiva en el segundo set y errores no forzados en el tercero que le permitieron al australiano quebrar su servicio 6-5 y servir para su victoria."Honestamente, solo puedo estar feliz de haber logrado mi primer triunfo sobre Rafa en esta pista, no es un secreto que es mi pista favorita en el mundo", dijo De Minaur sobre la superficie rápida de la United Cup.Argentina quedó eliminada del torneo este fin de semana luego de caer 5-0 en sus respectivas series ante Italia y Croacia.