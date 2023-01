"El pueblo le puso la banda a Lula", dijo la "cartonera" que hizo el paso del símbolo

Aline Sousa entregándole la banda presidencial a Lula ante la negativa de Bolsonaro a hacer el traspaso / Foto: AFP.

, una cartonera negra de 33 años, fue la encargada de cruzarle la banda presidencial de Brasil aeste domingo en la rampa del Palacio del Planalto.”, dijo a Télam la líder de la central de cooperativas de recicladores CENTCOOP del Distrito Federal y parte del movimiento nacional de “catadores”, que ella misma tradujo como “cartoneros”.“Recién recibí la noticia hoy (por este domingo), como todo el grupo, de que íbamos a pasar la banda Lloré un montón, comentó.Con respecto a la decisión del expresidentede no pasar la banda a su sucesor, dijo que seguro que a él “ni le importó el pueblo brasileño, ni los cartoneros, ni el pueblo negro, ni las mujeres”, mencionó y agregó que “no cumplió su papel como representante del Estado”., aseguró.“Como una trabajadora viviendo en un país en el que el pueblo fue muy masacrado no solo desde hace cuatro años, sino que desde el golpe a la presidenta, sabemos bien cuál es el gobierno que sabe respetar al pueblo. Lula en todos sus mandatos supo hacerlo”, afirmó.Según dijo a esta agencia, en ningún momento Bolsonaro “llamó al pueblo para construir una gobernanza, sino muy por el contrario, fueron extintos varios consejos de la sociedad civil”.“Ya me encuentro hace un tiempo con Lula, él ya me llamó personalmente. Lo que le pude transmitir es una cuestión de sintonía, de demostrarle que con fe va a funcionar”, dijo Sousa.