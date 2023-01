¡Extraña a Messi! PSG cayó 3 a 1 ante Lens, su escolta

PSG fue derrotado por primera vez en el presente torneo francés (@psgespanol)

Otros resultados

Principales ubicaciones

Sin Messi pero con Mbappé, París Saint Germain cayó 3 a 1 este domingo en su visita al Lens, equipo que así se afirmó como su escolta en la Ligue 1.En el estadio Bollaert Delelis, el equipo local exhibió contundencia y practicidad para aplicarle un sacudón al que dirige el DT Christophe Galtier, que no había perdido al cabo de 25 partidos en la temporada.Los goles del vencedor fueron concretados por Przemyslaw Frankowski, Lois Openda y Alexis Claude-Maurice. El descuento del PSG lo hizo Hugo Ekitike. El zaguero central bonaerense Facundo Medina (ex Talleres de Córdoba) actuó como titular en el Lens,De esta manera, el equipo parisino cortó una larga racha invicta de 16 partidos aunque todavía conserva cuatro goles de ventaja sobre Lens.Si bien no contó con Neymar (expulsado en la fecha anterior), en PSG estuvieron otras fitguras como Mbappé, Sergio Ramos, Marco Varratti, Achraf Hakimi y Marquinhos, entre otros.Messi recién volvería a las cancha en diez días, cuando PSG reciba a Angers.Mónaco 1-Brest 0 (el arquero Joaquín Blázquez estuvo en el banco y no ingresó); Olympique Lyon 1-Clermont 0; Angers 1-Lorient 2; Nantes 1-Auxerre 0; Toulouse 2-Ajaccio 0.Este lunes jugarán Racing Estrasburgo-Troyes, Lille-Reims, Montpellier-Olympique Marsella y Rennes-Niza.PSG 44 puntos; Lens 40; Olympique Marsella y Mónaco 33; Rennes y Lorient 31.