Cafiero destacó los roles de Fernández y Lula para "resolver las brechas de desigualdad"

La fortaleza de Lula y la memoria del pueblo brasileño son motivo de esperanza para América Latina. Argentina, Brasil y la región tienen una oportunidad histórica para profundizar la integración.



Alberto Fernández estuvo oresente en la asunción de su contraparte brasileño.

El cancilleraseguró este domingo que los presidentes de Brasil y de la Argentina,, consolidarán su liderazgo en la región y resaltó los roles de ambos mandatarios "para la integración latinoamericana, con respecto a resolver las brechas de desigualdad, no sólo hacia dentro de nuestros países, sino también hacia toda la región"., aseveró.Cafiero formuló estas declaraciones al asistir junto a Fernández a la asunción de Luiz Inácio Da Silva como presidente de Brasil por tercera vez.Sobre la relación entre ambos presidentes -quienes este lunes se reunirán en Brasilia- reflexionó que "naturalmente tenemos ahora por delante el gran desafío de Alberto y Lula de, con respecto a resolver las brechas de desigualdad, no sólo hacia dentro de nuestros países, sino también hacia toda la región"."Siempre recordamos con el presidente Alberto Fernández cuando, él siendo candidato, lo vinimos a visitar cuando (Lula) estaba injustamente encarcelado", añadió el canciller.Amplió que "Lula Da Silva logró su libertad y el pueblo lo volvió a abrazar y lo volvió a premiar con su voto de confianza. En todo ese proceso lo que prevaleció fue la verdad; es un legado muy importante para las democracias de América Latina"."En Brasil hubo un mecanismo diseñado para proscribir, para apartar, que no solo fue alrededor de Lula, recordemos también lo que fue la salida de Dilma Rousseff del gobierno", expresó el ministro de Relaciones Exteriores, informó este fdomingo esa cartera de Estado en su página web."Hay mucho para revisar y comprender y no sólo para la Argentina, para lo que estamos viendo que sucede en nuestros país, sino por los paralelismos que se cruzan en América Latina y el Caribe, donde a los movimientos populares se los persigue, a los líderes populares que se atreven a llevar adelante modelos de producción, de empleo para sus habitantes y se revelen contra los modelos extractivistas, de especulación financiera, son castigados", evaluó Cafiero.Por otra parte, sostuvo que "tenemos que seguir afianzando la política de integración con Brasil, que es nuestro principal socio comercial. La mirada compartida respecto al desarrollo económico que tenemos con Lula y todo su equipo de trabajo, va a dinamizar aún más la tarea que tenemos que llevar adelante".. Cuando una PyME se decide a exportar, decide mejorar los salarios que paga, internacionalizar sus productos y su primer destino siempre es Brasil, es el mercado que les da escala. Es el Mercosur, porque también es Uruguay y Paraguay, pero fundamentalmente es Brasil y de ahí al mundo", amplió.Cafiero detalló que "cuando proyectamos el año pasado nuestro Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2022 y decíamos que íbamos a llegar al récord de 100 mil millones de dólares de exportaciones, atrás de eso se tracciona trabajo argentino, calidad, talento nacional, y en esos 100 mil millones tenemos que pensar en Brasil y en 2023 necesitamos lo mismo".