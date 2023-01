Restringen el tránsito de camiones por rutas y autovías bonaerenses por Año Nuevo

La restricción beneficia a los miles de turistas que viajaron a la costa de la provincia de Buenos Aires.

La circulación de los vehículos de gran porte por la autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía 2 y otras 5 rutas bonaerenses en dirección a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) estará restringida hasta esta medianoche de domingo para facilitar el retorno de quienes festejaron Año Nuevo en la costa atlántica, se informó oficialmente.En la ruta provincial 36, no podrán circular camiones de gran porte desde la Rotonda RP 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP 11 (Pipinas) y por la ruta 56, desde su intersección con la RP Nº 11 (Gral. Conesa) hasta su intersección con la RP Nº 74 (Gral. Madariaga).En la ruta 63 la restricción operará desde el Distribuidor de Tránsito con RP Nº 2 (Dolores) hasta Intersección con RP 11 (Esquina de Crotto) y en la ruta provincial 74, desde su intersección con la RP 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP 11 (Pinamar).Vialidad bonaerense precisó que la restricción regirá hasta las 23.59 horas y quedan exceptuados los vehículos de transporte de leche cruda, sus productos derivados y envases asociado; transporte de animales vivos, de pescado y mariscos, de productos frutihortícolas; los vehículos de emergencias; el transporte exclusivo de prensa y unidades móviles de televisión; grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados; transporte de combustible, de medicinas o de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; y haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.