"No hubo juicio", advierten a siete años de la muerte de Emilia Uscamayta Curi

El abogado de la familia deadvirtió este domingo que "todavía no hubo juicio ni hay fecha" para determinar responsabilidades por la muerte de la joven, quien el 1 de enero de 2016 se ahogó en una pileta de una casaquinta donde se realizaba una fiesta clandestina en La Plata."Esperamos la designación del juicio oral y público para que se resuelva lo vinculado a la muerte de Emilia; al día de hoy, a siete años del hecho, todavía no hubo juicio ni hay fecha", contó a Télam el abogado de la familia Uscamayta Curi,La muerte de la joven ocurrió en una casaquinta de la calle 520 entre 159 y 160, en las afueras de La Plata, donde se desarrollaba una fiesta privada que no contaba con habilitación municipal y fue difundida en las redes sociales como "La Frontera, el límite lo ponés vos".Las autoridades municipales labraron actas para que los organizadores no realicen la fiesta, que en aquella madrugada fue clausurada pero sin desalojo.Según distintos testimonios, en la fiesta no hubo guardavidas ni asistencia médica y la joven murió ahogada en una piscina donde había muchas personas.Los acusados son los empresariosBellone está acusado porque era el dueño de la casaquinta, Piedrabuena y Haramboure como los organizadores de la fiesta clandestina y García por ser quien consiguió las bebidas alcohólicas.En la causa los empresarios imputados serán juzgados por el, de acuerdo con la acusación que hizo la fiscal penal Ana Medina en la instrucción de la causa.También será juzgado el comisario Daniel Piqué por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".El juicio debía empezar el 25 de octubre del año pasado, pero se suspendió por los planteos de la defensa de los imputados.El abogado de la familia adelantó a esta agencia que el próximo 14 de febrero "habrá una audiencia para resolver el pedido de recusación contra la fiscal Graciela Rivero, quien sostiene los pedidos de los abogados defensores de los imputados, con quienes mantiene una buena comunicación, mientras que a la familia de la víctima no la atiende"."La fiscal nunca puede estar en contra de la víctima, en este caso fallecida", dijo el letrado.También explicó que en el pedido de recusación se indicó que "la fiscal participó de un homenaje que se realizó en el Concejo Deliberante de La Plata a una abogada que trabajó en el Poder Judicial promovida por Cambiemos y en el que estuvo presente Juan Manuel Martínez Garmendia, funcionario municipal que está imputado en la causa como la persona que gestionaba el pago de coimas que permitió que se desarrollase el evento en esa casaquinta. Consideramos inoportuna la presencia de la fiscal en ese evento", consideró y remarcó: "la familia aún espera justicia para Emilia".