El proyecto "Chacolaborativa" acerca nuevas miradas y texturas sobre la música litoraleña

son parte de las cinco canciones litoraleñas reversionadas por distintos colectivos artísticos que interpelan el carácter y el mensaje de las obras escogidas e integran el proyectoen una experiencia que para, una de las productoras del emprendimiento,, insiste Rivero en comunicación con Télam.El proyecto Chacolaborativa nació del entusiasmo de dos casas productoras independientes (Esto También Está Sonando y Mamboretá Psicofolk) que desde Chaco y Formosa, respectivamente, decidieron experimentar un formato de trabajo a distancia capaz de involucrar la producción musical, la creación gráfica y la gestión cultural para presentar un material de clásicos litoraleños reversionados.La apuesta que tomó más nota de lo regional que de las fronteras políticas involucró, además de a las dos productoras provinciales, a voluntades artísticas de Corrientes, Misiones y Paraguay.El repertorio y sus intérpretes incluyen al chamamé, de Mario Bofill, a cargo de la cantautora fotógrafa y realizadora audiovisual chaqueñaquien eligió como productor al también músico y youtuber formoseñoEn el caso de "Tereré", un pegadizo tema del chaqueño, se gestó la unión entre la banda chaqueña de música urbana Negroovs () con el dúo paraguayoPara la canción dese unieron la performer dragy el músico y compositor misionero; mientras que para, el equipo creativo reunió al bajista y autor argentino-colombianocon la cantante, compositora y guitarrista paraguayaPor último y para intervenir el clásico de, se complotaron la irreverente banda chaqueña de rock progresivo) con el trío correntino).El largo proceso para dar forma al EP incluyó también un aula virtual donde referentes de la comunicación, la gestión y el trabajo en red de Iberoamérica propusieron instancias de capacitación para que los proyectos pudieran generar un marco teórico y conceptual para generar la versión disruptiva del repertorio elegido., consigna a Télam, otro de los productores.Por su parte,, otra de las personas involucrada en la producción, apunta a esta agencia queEn el mismo sentido se entusiasma con la posibilidad de queMarcos Ramirez: A nivel criterio musical o estético las decisiones de abordaje fueron de cada artista en diálogo con los productores pero definitivamente todos muy orientados por los contenidos del aula virtual que propusimos como espacio de capacitación y creación conceptual que tenía "Chacolaborativa" y que sucedió antes de la producción de los temas.Hubo clases magistrales de profesionales como Ivan Moiseff, Humprhey Inzillo y Cecilia Salguero y varios productores/creadores como Noelia Recalde, Pol Nada y Diego Pérez, entre más, que fueron fundamentales para crear pensamientos y reflexiones sobre temáticas vinculadas a formas de reversionar, editar o deconstruir una obra en los tiempos que corren.-Definitivamente fue uno de los objetivos del laboratorio creativo y creo que queda reflejado en el EP. Cada proyecto fue invitado a involucrarse para reinterpretar un clásico buscando interpelar a los oyentes. La ruptura a través del abordaje irreverente de estas obras icónicas de un cancionero regional fue la consigna.A mi me parece que en el fondo este EP (con sus canciones e ilustraciones) es solo un vehículo y un disparador para intentar poner en el tapete de la escena cultural regional una narrativa de innovación que creemos necesaria.Inés Rivero: Cada proyecto musical eligió la obra que trabajaría pero dentro de un menú de canciones que confeccionó la producción de Chacolaborativa. La idea era que cada proyecto elija una canción de esa lista que estaba dividida por provincias y contenía ocho clásicos de cada territorio. El desafío fue proponer que no se repitan los lugares de orígenes de los autores como para diversificar.MR: Personalmente pienso que la escena está demasiado anclada en el pasado y en el presente. Con la gran mayoría de los proyectos parados en el tributo hacia fórmulas clásicas de estos tiempos o bien de reconocida efectividad por venir haciéndose desde hace rato. Falta fomentar miradas hacia el futuro y definitivamente mapear el territorio para conectar y desarrollar los proyectos que estén mirando hacia los conceptos innovadores.En la región, por diferentes motivos y deudas pendientes, hay un panorama bastante ortodoxo e inflexible en cuanto a darle cabida a nuevas voces, nuevas formas y eso se nota mucho en los festivales grandes. Es cierto que hubo experimentos que tuvieron cierto impacto pero es evidente la falta de apertura hacia nuevas narrativas y estéticas en la región no permite, generar un caldo de cultivo sobre lo alternativo, fomentando la diversidad y un dinamismo real.