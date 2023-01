Para Siley, la Corte Suprema actúa de manera "antidemocrática" y "jugando" para JxC

Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos. Foto: Prensa

La integrante del Consejo de la Magistratura cuestionó el accionar de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Prensa

La diputada nacional del Frente de Todos, cuestionó este domingo el accionar de la Corte Suprema de Justicia y consideró que el máximo tribunal actúa de manera "antidemocrática", al afirmar que "está jugando para Juntos por el Cambio y para los sectores poderosos de la sociedad, aquellos que no respetan las reglas democráticas"., Siley respaldó la definición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno a su "proscripción" y advirtió queconstante si Cristina es condenada judicialmente y además es candidata. Es la proscripción lisa y llana, tal vez enmascarada. Por eso es Lawfare, porque está todo enmascarado bajo una ficción jurídica".Los siguientes son los tramos centrales de la entrevista:Claro que está politizado porque es el órgano político del Poder Judicial. Así lo estableció la reforma del '94. Muchas veces se atribuye una politización a una partidización, que no es lo mismo. No hay poder del Estado que no se guie por la política, Todas las definiciones de los poderes son definiciones políticas, Diferente es lo que sucede ahora con una definición partidaria de la Corte Suprema, que se inclina a abocarse a cuestiones que están a su alcance e incluso las que no están a su alcance para favorecer a Juntos por el Cambio.-La parálisis del Consejo de la Magistratura tiene como responsable al fallo de la Corte denominado colegio de abogados contra la Corte, de fecha 16 de diciembre de 2021 y a partir que llega (Horacio) Rosatti a la presidencia del Consejo en abril de 2022 el consejo solamente tuvo 2 reuniones y el 18 de noviembre debería haber cambiado sus autoridades y todavía estamos en esta situación, producto de haber revivido una ley de 16 años derogada y sentarse en la presidencia del órgano.-Lo que está sucediendo ahora es que nadie tiene representación porque el Consejo de la Magistratura no está constituído plenamente. Faltan los senadores, falta el estamento legislativo en un 50 por ciento. Lo que no puede suceder es que se resuelva de diferente manera Senado y Diputados entonces no podemos determinar aun la representación de nadie.-Es una Corte que no está completa que no tiene participación del género, cuyo 50 por ciento (Carlos) Rosenkrantz y Rosatti, aceptaron originariamente ser designados por DNU, cuando eso está vedado por la Constitución. Efectivamente es una Corte que esta jugando para Juntos por el Cambio y para los sectores poderosos de la sociedad, aquellos que no respetan las reglas democráticas.-Lamentablemente si. La persecución política orquestada en comunión perfecta con algunos jueces federales, la Corte Suprema y el multimedios Clarín siguen actuando como si no existieran reglas democráticas.S: Lo hemos manifestado varias veces, incluso en 2020 hemos presentado un pedido de juicio político para Rosenkrantz en función de las causas de derechos humanos, que están en la Corte y que no están siendo tratadas, en función que no se cita a la comisión interpoderes para avanzar en esta materia que fue una de las materias que mas legitimidad le había dado al Poder Judicial, los juicios de lesa humanidad y tiene estado parlamentario aún y por todos los otros acontecimientos que están sucediendo, creo que si y me gustaría que se avance desde el Poder Ejecutivo también en esa solicitud.-Se está actuando de manera antidemocrática desde uno de los poderes del Estado. Se está violando la Constitución desde la conducción de ese poder del Estado que es quien mas debe garantizarlo, la Corte es la ultima garante de la Constitución. Creo que la sociedad argentina le está demandando al Poder Judicial una reacción, cambios profundos y tenemos que trabajar incansablemente para lograrlo, desde adentro, desde la política y desde la movilización popular.-Se debe investigarse profundamente, que es muy grave y que debe investigarse judicialmente y también en el marco del Consejo de la Magistratura y por eso tiene que funcionar en el Consejo, entre otras cosas.-Ella lo explicó claramente con una sutileza y con una profundidad en los conceptos y en la visión de futuro, donde se intenta arrastrar a todo el peronismo a una condena mediática constante si Cristina es condenada judicialmente y además es candidata.Es la proscripción lisa y llana, enmascarada tal vez y por eso es Lawfare porque está todo enmascarado bajo una ficción jurídica pero si los procedimientos se llevan adelante como en la causa Validad violando absolutamente el derecho a la defensa, no produciendo las pruebas correctamente, no contrastando hechos con derecho, haciendo un alegato como el que hizo el fiscal Luciani, donde fue más una actuación televisiva que un alegato judicial nunca visto. Ese armado orquestado desde algunos jueces de Comodoro Py y Clarín, Magnetto y La Nación, otros multimedios que tienden a excluir a Cristina y a dejar al pueblo sin su representatividad, eso va claramente contra el sistema democrático.Va contra el sistema democrático porque el pueblo no puede elegir con libertad si están sacando del abanico de opciones a la representante que quiere elegir.