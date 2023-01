El ENRE multará a Edesur por el corte de suministro eléctrico en Año Nuevo

Edesur dijo que el corte se produjo por un "globo de pirotecnia".

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (), Walter Martello, adelantó este domingo que el organismo penalizará a la distribuidorapor el corte de suministro en medio de los festejos de Año Nuevo que"Vamos a penalizar a la empresa. Aunque sabemos que no es la solución, es una de las herramientas de las que dispone el ENRE para cumplir nuestra función de control", manifestó Martello en su cuenta de Twitter.Por su parte, Edesur informó por la misma red social quedetectado por técnicos de la compañía y que "ingresó minutos después de la medianoche en el patio interno de la Subestación Perito Moreno"., dejando fuera de servicio dos transformadores de la red de alta tensión", explicó Edesur, que agregó que una vez que sus equipos pudieron recomponer la zona afectada dentro de la subestación, "el servicio fue normalizado en etapas".Más allá de la postura expresada por la compañía, Martello sostuvo que "no hay excusas de temperaturas altas" y advirtió que el rol del ENRE "es exigir a las empresas las explicaciones y estas deberán demostrar cuál ha sido la falla de este evento, pero fundamentalmente la prioridad es que lo resuelvan a la brevedad".Luego de citar informes de Edesur sobre una afectación al servicio en varios barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, el interventor del EnteUna vez superado el inconveniente, Martello agradeció "al personal del ENRE que colaboró en la resolución casi total" y remarco que el rol del organismo "no es generar, transportar ni distribuir la energía" sino "controlar el servicio", además deEl corte, según estimaciones extraoficiales, aunque a poco después del mediodía permanecían sin servicio en el área de cobertura de Edesur 144 clientes, el 0,005% del total, según lo informado por el ENRE en su página web.