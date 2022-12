El gobierno boliviano asegura que Camacho recibe atención médica y está bien de salud

Luis Camacho, detenido en La Paz.

Las autoridades penitenciarias de Bolivia aseguraron este sábado que el gobernador de Santa Cruz, el líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido esta semana en la causa por el golpe de Estado de 2019 , recibió atención médica y se encuentra bien de salud, luego de que sus familiares y abogados denunciaran que no le estaban brindando la atención que necesitaba.El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que en las últimas horas Camacho fue trasladado al área médica para ser evaluado por un equipo profesional y señaló que el último reporte indica que el gobernador está totalmente fuera de cualquier riesgo, informó el portal boliviano Erbol.Dijo que Camacho está ejerciendo sus derechos como cualquier otro privado de libertad al interior del centro penitenciario y aclaró que el lugar donde está internado también cuenta con todas las garantías de seguridad física y de salud.Por su parte, el senador Henry Montero, miembro del mismo partido político que Camacho, aseguró que no existen en prisión las condiciones mínimas para suministrar el tratamiento que recibe cada 21 días para paliar la enfermedad de Churg-Strauss, un trastorno que se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos.El legislador señaló que Camacho se encuentra delicado de salud y su vida corre riesgo, además de asegurar que las autoridades penitenciarias no permitieron el ingreso de un equipo de enfermeras y médicos que puedan dar un tratamiento adecuadoAsimismo, dos primas del gobernador y su abogado, Juan Carlos Camacho, afirmaron que se descompensó y que su vida está en riesgo. “No son las condiciones (para su reclusión), está mal, no puede respirar por la altura y no son capaces (las autoridades del penal) de llamar ambulancias. Pido la intervención de Derechos Humanos”, declaró a los periodistas su prima Graciela Ortiz.El abogado Juan Carlos Camacho, quien también estuvo presente en la prisión de Chonchocoro en La Paz, dijo que el gobernador tuvo una contractura nerviosa, se paralizó y expulsó coágulos de sangre por la nariz, informó el diario La Razón.Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, culpó al gobierno de cualquier cosa que le pase al líder cruceño.“Si pasa algo, ustedes serán los responsables, (el presidente Luis) Arce Catacora y sus ministros que están ocasionando que Camacho corra riesgo de muerte, todo por el odio a Santa Cruz y a su gente”, dijo. Las noticias sobre la salud de Camacho llegaron después de una noche agitada, con 20 detenidos que intentaron tomar el Comando de la Policía de Santa Cruz para reclamar la liberación del jefe de gobierno provincial.Camacho quedó recluido en una cárcel de La Paz luego de que un tribunal ordenara en la madrugada de este viernes su detención preventiva por cuatro meses y la justicia rechazara una apelación para su liberación.Esto impulsó a sus seguidores a redoblar la violencia que se desató el miércoles, cuando el gobernador fue arrestado cuando regresaba a su casa en Santa Cruz y fue trasladado a la capital boliviana, La Paz, en el marco de la causa que investiga el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales.Según narra este sábado el diario cruceño El Deber, la Policía utilizó este viernes gases lacrimógenos y perdigones para impedir que los manifestantes ingresaran a la sede policial.Hasta la medianoche las personas arrestadas superaba la veintena, según las imágenes que emitieron los medios, pero no existe un informe oficial."Producto de la violencia un periodista fue herido a quemarropa por la policía. Se trata de José Enrique Tarqui, camarógrafo de Periodismo Somos Todos. El comunicador denunció este hecho en las redes sociales. De su cuerpo, personal médico extrajo cinco balines", añade el informe periodístico.En tanto, la organización humanitaria Human Rights Watch expresó este sábado su preocupación por "la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso penal por terrorismo" contra Camacho.En un hilo de Twitter, el director asociado de HRW César Muñoz se refirió a las denuncias de "violaciones al debido proceso durante el arresto de Camacho", la acción de los agentes de la Policía "con el rostro cubierto, sin identificación personal" además de que el gobernador "estuvo en paradero desconocido durante horas, sin acceso a su abogado".Además, consideró "endebles" los argumentos para la prisión preventiva, entre ellos el riesgo de que obstruya el proceso pena o que huya del país en sus viajes al exterior como autoridad departamental.